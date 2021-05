Barry Jenkins défend la victoire aux Oscars de Moonlight

Silikomart Moule silicone Lune/Moonlight Sonata Silikomart professionnel

MOULE SILICONE LUNE / MOONLIGHT SONATA SILIKOMART PROFESSIONNELLe moule moonlight sonata, avec sa fabrication en silicone, vous permettra de démouler très facilement votre réalisation grâce aux propriétés anti-adhérentes du silicone.Silikomart présente une large gamme professionnelle de moules en silicone ! Sa production Made In Italy utilise les meilleurs matériaux, conformes aux normes alimentaires, complètement inodore et qui ne garde pas les goûts d'aliments .Le silicone platinique, par rapport aux autres types de silicone, est pure et capable de garantir une pleine alimentarité du produit. Sûreté, qualité et design, font de Silikomart le vrai spécialiste du silicone en pâtisserie, chez le glacier ou au restaurant.Caractéristique du moule Silikomart Lune / Moonlight SonataLivré avec 1 recette de la chef Nina Tarasova Dimension: 23 x 17,8 cmHauteur : 5,3 cmVolume: 1000 mlMatériau: Silicone liquide 100% platinium sans Bisphénol AUtilisation: de - 60°C (congélateur) à +230°C (four, four micro-ondes)Garantie: 3000 cuissonsFabriqué en ItalieLa silicone liquide 100% platinium L'utilisation de la silicone permet des résultats excellents et plusieurs avantages. Grâce à sa résistance, stabilité et flexibilité thermique, la silicone Silikomart est employé jusqu'à des températures allants de -60°C à +230°C. En outre, la silicone est un matériel élastique et antidérapant qui résiste au vieillissement. Depuis toujours Silikomart est engagé à offrir à ses clients un produit de première qualité. C'est pour cela que toute la production est strictement italienne et qu'elle utilise la meilleure silicone, soit la silicone liquide 100% platinium. Il s'agit d'un matériau d'excellente qualité, conforme aux normes alimentaires, complètement inodore et qui ne garde pas les goûts d'aliments. La silicone platinium, est plus pure que les autres types de silicone et capable de garantir une pleine alimentarité du produit.EntretienIl est recommandé de bien nettoyer le moule avant toute utilisation. Pour assurer la longévité de vos moules en silicone Silikomart, nous vous conseillons de ne pas utiliser de détergents forts. Si toutefois, après plusieurs passages au lave-vaisselle, apparaissent des traces blanches sur votre moule, nous vous recommandons de bouillir le produit dans de l'eau pendant quelques minutes.Qualité et sécuritéLe silicone platinique utilisé par Silikomart, n'étant pas un matériau dérivé du plastique, votre moule ne contient pas de bisphénol A. Les moules Silikomart sont réalisés en matières premières parfaitement conformes aux normes nationales et internationales en vigueur. Silikomart dédie une grande attention aux contrôles qualité pour garantir au client un produit fiable respectant toutes les normes.L'avis de l'expert ColichefChez Colichef, nous sommes tous amoureux de la gamme Silikomart et encore plus de cette gamme professionnelle qui vous permettra de réaliser des pâtisseries dignes des plus grands chefs pâtissiers.Des moules avec des formes...