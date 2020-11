Snapchat introduit une fonctionnalité de type TikTok appelée Spotlight: comment cela fonctionne

L’équipe de nouvelles de tech224 nov.2020 12:30:16 IST

Après Instagram Reels, Snapchat a maintenant déployé un nouveau TIC Tac– fonctionnalité similaire appelée Spotlight. Les utilisateurs pourront créer et regarder des vidéos jusqu’à 60 secondes avec un son et des effets personnalisés. Selon le blog officiel, l’entreprise versera également 1 million de dollars chaque jour à ces créateurs, étant donné qu’ils ont 16 ans ou plus. Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Allemagne et en France, et sera bientôt déployée dans d’autres pays.

Présentation de Spotlight 🔦 Le meilleur de Snapchat. Asseyez-vous et profitez de tout ou envoyez vos instantanés vidéo et vous pourriez gagner plus de 1 000 000 USD par jour. Bon claquement! Https: //t.co/U7eG7VNJqk pic.twitter.com/mxGWuDSdQk – Snapchat (@Snapchat) 23 novembre 2020

Juste comme TIC Tac ou Instagram‘s Reels, les utilisateurs peuvent choisir parmi des outils créatifs tels que des filtres, des autocollants, du texte, de l’audio et autres tout en créant une vidéo sur Spotlight. Selon Snapchat, les utilisateurs trouveront ces vidéos sur leur flux personnalisé qui sera organisé en fonction des habitudes de visionnage des utilisateurs. Pour limiter les commentaires abusifs et nuisibles, Snapchat a annoncé que ces courtes vidéos ne seront pas ouvertes aux commentaires publics.

Pour créer une vidéo, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application sur le téléphone et de créer une vidéo à l’aide de la caméra intégrée à l’application. Une fois terminé, ajoutez la musique, les autocollants, les filtres souhaités, puis appuyez sur l’option «Envoyer vers» en bas et partagez-la avec vos amis ou téléchargez-la sur «Mon histoire».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂