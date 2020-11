Un Chrome de moins en moins Google et de plus en plus open-source: Microsoft, Samsung, Brave et d’autres ont un poids croissant

Chrome n’est pas le même Chrome. Bien qu’ils partent du même point d’origine, Chrome est le navigateur de Google et Chromium est le noyau derrière le navigateur qui est également utilisé par d’autres navigateurs de différentes sociétés. Il est Open source et chacun peut y accéder ou contribuer à son développement. Bien qu’il soit open source, Google est celui qui a le plus de force dans son développement, même si peu à peu cela change.





Selon CNET, ces derniers mois, Google a ouvert davantage le projet Chromium aux contributeurs externes. Même s’il est open source, les contributions externes doivent être approuvées et acceptées par les principaux maîtres d’ouvrage. C’est quelque chose qui fait inévitablement suivre une ligne imposée par ses créateurs (les développeurs de Google dans ce cas) ou du moins à leur goût.

Les choses semblent cependant changer. Google a récemment ajouté un nouveau membre de la direction du projet Chromium. Il s’agit de Manuel Rego, appartenant au cabinet de conseil Igalia. C’est le seul propriétaire de l’API Blink sur Chromium qui ne vient pas de Google. L’entrée de Manuel Rego vient grâce à un nouveau processus de nomination qui a été introduit plus tôt cette année.

Décidez de l’avenir de la navigation Web

Le chrome est le cœur des navigateurs les plus populaires du marché. On le trouve dans Chrome qui détient plus de 60% du marché selon StatsCounter et aussi chez d’autres mineurs comme Samsung, Microsoft Edge, Opera ou Brave. Seuls Safari d’Apple et Firefox de Mozilla sont les deux “grands” qui lui tiennent tête. D’une certaine manière, ce que vous faites dans Chromium dicte la direction de la navigation Web mondiale.

D’où l’importance de savoir qui dirige Chromium, même s’il a l’étiquette Open source. L’idée de Google avec le projet a été que ce soit un projet ouvert dans lequel d’autres contribuent et l’utilisent, bien que cela implique également qu’ils peuvent avoir dans un certain sens maîtrise des lignes directrices à suivre et des normes à mettre en œuvre.

Apple et Mozilla pour leur part plaident davantage pour un navigateur plus fermé cela permet d’avoir un contrôle plus strict de la confidentialité et de la sécurité offertes. D’où, pour l’exemple, le refus d’autoriser les sites Web et les webapps à accéder à certains contrôles système et matériels. C’est quelque chose que même certains contributeurs Chromium comme Brave poussent. Brave par exemple supprime certaines fonctionnalités de Chromium dans votre navigateur car il ne les considère pas comme sûres.

Ouvrir Chromium à plus de contributeurs, en principe, devrait alléger la vision de Google sur la façon dont le noyau devrait être utilisé par tant de navigateurs. Actuellement le les principaux contributeurs (outre Google) sont Igalia, Microsoft, Samsung, Yandex, Intel et ARM.

Via | CNET