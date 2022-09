Robert Cormier, Heartland and Slasher: Solstice Actor, décède à 33 ans

acteur canadien Robert Cormier décédé le vendredi 23 septembre à Etobicoke, en Ontario. Il n’avait que 33 ans. Cormier était surtout connu pour ses apparitions dans la populaire série canadienne Heartland et l’anthologie d’horreur de Netflix Slasher. Dans une déclaration au Hollywood Reporter, sa sœur Stephanie a déclaré que Cormier était décédé des suites de blessures subies lors d’une chute.





À travers sa nécrologie, sa famille a partagé:

« Robert était un athlète, un acteur et un grand frère. Il avait la passion d’aider les autres et cherchait toujours à en faire plus. Il aimait les soirées cinéma avec sa famille et admirait beaucoup son père. Il a touché de nombreuses personnes tout au long de sa vie, que ce soit sa famille, ses coéquipiers et ses amis. La mémoire de Rob vivra à travers sa passion pour l’art et le cinéma ainsi que ses trois sœurs, qui signifiaient le monde pour lui.

Cormier est né à Toronto. Selon IMDb, il est diplômé de Texas A&M avec un diplôme en services d’extension d’incendie et d’ingénierie. Il a ensuite fréquenté l’Université York de Toronto, mais avant d’obtenir son diplôme, il a décidé d’en sortir afin de poursuivre sa carrière d’acteur. En 2014, il est diplômé de la Toronto Academy of Acting for Film & Television.

Cormier poursuit son rêve

En 2016, Cormier est apparu dans un épisode du drame dirigé par Kiefer Sutherland Survivant désigné. Il est surtout connu pour son travail sur le troisième volet de l’anthologie d’horreur de Netflix Slasher, où il incarne le toxicomane Kit Jennings. En 2021, Cormier est apparu dans la comédie dramatique canadienne Heartland, dans le rôle de Finn Cotter, un intérêt amoureux potentiel pour le personnage principal de la série, Amy Fleming (Amber Marshall). Le 29 août, Cormier a partagé un selfie sur son Instagram, entouré de scripts Heartland, il devrait donc apparaître dans les épisodes de la 16e saison à venir de la série. Les autres crédits de Cormier incluent des apparitions sur Dieux américains et Une rançon.

UPtv (qui diffuse Heartland) a profité de son instagram pour rendre hommage à Cormier, le qualifiant de « talent incroyable ». La Heartland La page a également partagé son propre hommage, en publiant une photo qui dit: « Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Robert Cormier. Il était un membre bien-aimé de la Heartland casting des deux dernières saisons. Au nom de la Heartland acteurs et équipe, nos pensées vont à lui et à sa famille, qui ont demandé de l’intimité pendant cette période difficile.

Cormier laisse dans le deuil ses parents, sa grand-mère et ses trois sœurs. Ses funérailles auront lieu dimanche à Etobicoke. Repose en paix Robert Cormier.