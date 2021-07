Slipknot présente un hommage vidéo émotionnel pour Joey Jordison

Cette semaine, le monde de la musique est entré en deuil après l’annonce du décès de Joey Jordison, batteur d’origine et membre fondateur de Slipknot, qui a quitté ce monde le lundi 26 juillet. Une déclaration du représentant de la famille Jordison a indiqué que le musicien est décédé paisiblement dans son sommeil, sans révéler les causes de sa mort.

Suite à l’annonce du décès de Jordison, les membres de Slipknot Corey Taylor, Shawn « Clown » Crahan et Jim Root ont exprimé leur deuil sur les réseaux sociaux en échangeant leurs photos de profil contre des carrés complètement noirs, et maintenant ils en ont dévoilé un nouveau. vidéo réalisée avec des fragments de performances live, des préparatifs d’après de vastes et des interviews.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Metallica partage la version instrumentale de « Nothing Else Matters »

«Nos pensées vont à la famille et aux proches de Joey en cette période de perte énorme. L’art, le talent et l’esprit de Joey Jordison ne pouvaient être contenus ou supprimés. Son impact sur Slipknot, nos vies et la musique qu’il aimait est incalculable », ont écrit les membres du groupe dans la description de la vidéo.

Sans lui, il n’y aurait pas de nous. Nous pleurons votre perte pour toute la famille Slipknot. Nous t’aimons Joey.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Brian May présente une version renouvelée de « Too Much Love Will Kill You »

Après la mort de Jordison, Andy Copping, responsable du festival Download, a présenté via son compte Instagram une anecdote de la fois où le batteur a réussi à sauver une présentation de Metallica en 2004 car Lars Ulrich se sentait tellement malade qu’il a dû être hospitalisé. Jordison a fait équipe avec Dave Lombardo de Slayer et ensemble, ils ont réussi à réaliser la performance.