Spotify le fait sur Instagram et teste des histoires dans l’application

Avez-vous déjà entendu de la musique de Noël? Ensuite, vous avez peut-être remarqué que la playlist « Christmas Hits » de Spotify est différente de celle habituelle. Avec cette playlist, l’application de streaming teste une fonctionnalité d’histoires à la Instagram.

Juste à temps pour le premier week-end de l’Avent, Spotify a mis à jour sa gigantesque playlist « Christmas Hits ». Si vous recherchez cette liste de lecture dans la version iOS ou Android, vous pourriez tomber sur une nouvelle fonctionnalité. Une nouvelle icône apparaît en haut de la playlist qui mène à des histoires de type Instagram. Dans ce document, des stars comme Meghan Trainor, Kelly Clarkson et Jennifer Lopez racontent quels sont leurs souvenirs de Noël préférés ou ce qui les a inspirés à écrire leurs chansons de Noël dans cette playlist.

Les histoires ne sont pas encore disponibles pour tous les utilisateurs de Spotify

Le look des Spotify Stories rappelle beaucoup Instagram. Appuyez sur le symbole de l’histoire ronde dans la zone supérieure de la liste de lecture pour accéder à un écran qui vous guide à travers de courts clips vidéo en appuyant sur la gauche ou la droite. Cependant, les histoires ne sont pas encore visibles par tous les utilisateurs et, jusqu’à présent, elles ne sont apparues que dans quelques listes de lecture et albums. De plus, il n’y a actuellement aucune fonction pour créer vos propres histoires. Reste donc à voir si la fonctionnalité Spotify Stories survivra à la phase de test. Dès le milieu de l’année dernière, il y avait des spéculations sur une telle fonction dans l’application de streaming.

Spotify rejoindrait ainsi les grands rangs des applications qui copiaient la fonctionnalité initialement introduite par Snapchat. C’était certainement le plus réussi sur Instagram, mais Facebook, WhatsApp, YouTube, LinkedIn et, plus récemment, Twitter ont également une fonction d’histoire. Bien sûr, on pourrait discuter de la signification d’une telle fonction sur Spotify.