Skyrim Build Ideas: The Illusionist – Avantages, quêtes et idées de jeu de rôle pour un nouveau style de jeu

Si vous êtes fan de The Elder Scrolls 5: Skyrim depuis un certain temps, il est probable que vous ayez déjà joué plusieurs fois au jeu jusqu’à présent. Peut-être avez-vous essayé de faire exploser les ennemis avec du feu ou de les tirer de l’ombre, mais vous vous lassez de ces options de style de jeu éprouvées.

Si vous préférez vous engager dans la voie pour que vos ennemis fassent le travail à votre place, alors le style de jeu Illusionniste pourrait être le choix pour vous. Ce style de jeu manipule vos ennemis avec le pouvoir de la magie afin qu’ils se battent les uns les autres, laissant votre personnage de joueur simplement nettoyer le désordre par la suite.

Aujourd’hui, nous allons passer en revue quelques idées d’avantages, de quêtes et d’idées de jeux de rôle pour ce style de jeu. En commençant par la construction elle-même, comme vous pouvez probablement le deviner, la plupart des sorts et avantages proviendront directement de l’arbre des illusions. Les sorts sur lesquels se concentrer sont Muffle et Invisibility pour la furtivité, ainsi que Frenzy et Pacify pour les situations de combat.

La répartition exacte des statistiques dépend légèrement de ce que vous voulez pour vos compétences secondaires. Pour une construction d’illusion pure, un investissement Magika / Santé 3: 2 est ma recommandation, car vous avez besoin de beaucoup de Magika pour vos sorts ainsi que d’un peu de survie. Si vous envisagez de mélanger au corps à corps ou au tir à l’arc, vous voudrez également investir un peu d’Endurance.

L’idée de cette construction est de créer le chaos sur le champ de bataille avec votre magie d’illusion, le sort de frénésie en particulier amène les ennemis à s’attaquer les uns les autres et à faire le sale boulot à votre place. Une façon difficile de jouer à cette construction est de s’appuyer entièrement sur ces sorts illusoires, mais la construction est plus puissante lorsque vous infligez également des dégâts.

De cette façon, ces sorts peuvent être combinés avec d’autres styles de jeu comme celui du Stealth Archer. Les vampires bénéficient également particulièrement de la construction Illusionniste car ils reçoivent un bonus inhérent à l’efficacité des sorts d’Illusion.

En ce qui concerne le jeu de rôle, l’illusionniste est souvent mieux associé à un compagnon qui l’aide à s’occuper d’eux. Une épée à louer ou un garde du corps fidèle comme Erik le tueur garantira que votre personnage reste protégé tout en tissant ses sorts dans l’ombre.

En ce qui concerne les quêtes, ce personnage aura du mal à jouer à travers des guildes axées sur la furtivité. Les quêtes de la Confrérie noire ou de la guilde des voleurs en tant que telles font un choix naturel pour l’illusionniste. Le College of Winterhold donne également au joueur un accès facile aux marchands qui vendent des sorts d’illusion, il pourrait donc valoir la peine d’y investir également du temps.

Lors de la création de votre illusionniste, assurez-vous de rendre le personnage unique! Vous pouvez sortir des sentiers battus de cette manière et créer un personnage vraiment intéressant. Peut-être que votre illusionniste est plus une épée magique – utiliser la magie pour confondre les ennemis avant de charger. Votre illusionniste pourrait aussi être un pacifiste dont la magie ne sert qu’à les sortir de situations délicates. En réfléchissant à ces choses, assurez-vous de revenir pour plus d’idées de construction de Skyrim.