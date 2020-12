« Loki »: la série pourrait répondre à un mystère réel

Après de sérieux retards de production causés par la pandémie, 2021 sera l’année où nous pourrons voir « Loki», Une série qui fera partie d’un vaste catalogue de productions originales de Studios Marvel pour Disney +, ceux-ci étant une partie importante de la phase 4 de la franchise.

Nous avons récemment vu un premier aperçu de la série, qui montre de manière décousue et hors contexte une série d’images sur leurs aventures après s’être échappées avec le tesseract, le tout pour, apparemment, attirer l’attention de TVA (Autorité de variable temporelle, pour ses sigles en anglais).

Bien que ce ne soit qu’une simple conjecture, l’avance aurait laissé à première vue que les voyages capricieux du dieu du mensonge à travers le temps et l’espace auraient été les déclencheurs de certains mystères de la vie réelle.

On peut observer que Loki il se retrouve dans un avion vêtu d’un élégant costume noir avec des lunettes assorties, puis en saute et disparaît dans les airs. Cela a certainement des parallèles évidents avec le cas de DB Cooper.

DB Cooper C’est l’un des mystères criminels qui a soulevé le plus de questions dans l’histoire de la FBI dans États Unis. En 1971, un individu avec des descriptions similaires à celles du personnage et sous le pseudonyme de Dan Cooper (plus tard appelé DB Cooper) a kidnappé un Boeing 727.

C’était un vol commercial au départ de Portland, Oregon vers Seattle, Washington. Cet homme mystérieux demanderait la somme de deux cent mille dollars pour sa rançon. Après avoir reçu la somme d’argent, il a sauté d’un parachute et n’a jamais été revu. La chose la plus étrange à propos de l’affaire est que les billets étaient marqués, et cela n’est jamais entré en circulation. Seule une poignée de ces dollars a été trouvée au bord d’une rivière.

Ce fait aurait pu être l’un des nombreux qui ont retenu l’attention des moniteurs temporaires de la TVA, au cas où ce serait vraiment le cas de Tonnelier fait partie de l’histoire ou n’est qu’une coïncidence.

ce n’est pas la première fois merveille jouer avec des éléments de la vie réelle. Des exemples notables seraient la Seconde Guerre mondiale comme scène d’origine de la Capitaine Amérique ou la révélation de « X-Men: Days of the Future Past« , dans laquelle aimant échoué dans sa tentative de sauver la vie de John F. Kennedy.