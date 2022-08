Photo partagée du premier rôle de Johnny Depp depuis l’affaire Amber Heard

Le couple a été impliqué dans une longue bataille juridique plus tôt cette année, lorsque Depp a poursuivi son ex-femme pour un article qu’elle a écrit en 2018 sur le fait d’être victime de violence domestique.

Bien qu’elle n’ait pas nommé Depp dans la pièce, la Pirates des Caraïbes La star a déclaré qu’il s’agissait clairement d’une référence à lui et qu’il lui avait fait perdre des millions de dollars grâce à des contrats de films potentiels.

Depp a reçu plus de 10 millions de dollars du jury lors du procès en Virginie, tandis que Heard a reçu 2 millions de dollars.

Depuis, l’homme de 59 ans est en tournée avec la légende du rock Jeff Beck et tourne actuellement un film en France, intitulé Jeanne du Barry.

Et la première image de l’acteur dans le rôle du roi Louis XV vient d’être dévoilée.

Sur la photo, on voit Depp vêtu d’un maquillage d’époque, les yeux couverts par un bandeau sur les yeux.

Louis XV régna sur la France pendant 59 ans, mais fut accusé de corruption et de débauche vers la fin de son règne et mourut impopulaire.

Un synopsis du film dit: « La vie de Jeanne Bécu qui est née en tant que fille illégitime d’une couturière appauvrie en 1743 et a ensuite gravi la Cour de Louis XV pour devenir sa dernière maîtresse officielle. »

Why Not Productions a déclaré à Deadline que le tournage avait commencé le 26 juillet et devrait durer 11 semaines.