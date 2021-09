Netflix a annoncé la suite de Rescue Mission avec Chris Hemsworth

2020 a été une grande année pour les plateformes de Diffusion, qui a profité du confinement des personnes pour favoriser l’arrivée de leurs contenus. Parmi les plus grands succès de Netflix, l’un de ceux qui se sont démarqués était Mission de sauvetage, dirigée par Sam Hargrave et mettant en vedette Chris Hemswoth. Les frères Russo étaient les producteurs du film et ont confié la réalisation à Sam qu’ils connaissaient pour effectuer des cascades et des deuxièmes unités dans Avengers : Fin de partie et Avengers : guerre à l’infini.

Mission de sauvetage centré sur la vie d’un mercenaire nommé Râteau Tyler (Hemsworth) qui a été embauché pour sauver un enfant kidnappé en Inde qui se retrouve bientôt impliqué dans un réseau de manipulations. Le film a été le plus regardé sur la plateforme et a encouragé beaucoup de personnes à demander une suite. Avant l’arrivée de Tudum, l’événement virtuel dans lequel Netflix a annoncé sa nouvelle, il avait été confirmé qu’il y aurait une deuxième partie.

Inutile de dire que ce qui suit est un excellent divulgacher du premier film de Mission de sauvetage, qui a donné aujourd’hui des nouvelles sur ce à quoi s’attendre de sa production. « Vous ne vous noyez pas en tombant dans la rivière mais en étant submergé », vous entendez dire à Ovi, interpreté par Jaiswal de Rudhraksh, en regardant Tyler au fond de l’eau. Vers la fin du premier film, le mercenaire a été pris dans une embuscade et après plusieurs coups de feu, il a été vu tomber dans la rivière.

Quand tout indiquait qu’il serait mort, Tudum était chargé de confirmer ce que les fans réclamaient. Avec le hashtag « Râteau Des vies « Il a été confirmé que le caractère de Hemsworth il est toujours en vie et sera le protagoniste du deuxième film. L’intrigue n’a pas encore été confirmée ni quand elle sortira, mais il a été annoncé qu’elle commencerait le tournage sous peu. « Je suis en Australie pour tourner la suite. Il a remercié les fans car grâce à eux, Tyler est vivant pour une suite », mentionné Chris dans son apparition dans Tudum.

L’Australie aura Chris Hemsworth pendant un certain temps

La suite de Mission de sauvetage Ce ne sera pas le seul film que l’acteur australien tourne dans le pays d’Océanie. Il fera également partie d’une saga australienne emblématique, où il partagera le tournage avec Anya Taylor-Joie. Il s’agit de Furieux, la préquelle de Mad Max : Fury Road qui a joué Charlize Theron en 2015, dirigé par Georges meunier, le père de la franchise.

Tant qu’on sait que Taylor-joie sera le protagoniste et incarnera une version plus jeune de Furieux, l’héroïne du film précédent, on ne sait pas encore quel est le rôle de Chris Hemsworth. Ce que l’on sait, c’est que Furieux, le titre que ce nouveau film de Mad MaxCe sera le plus grand film de toute l’histoire du cinéma du pays océanique.