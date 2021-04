Six choses que Discord fait bien qui pourraient conduire à une communication commerciale avec Slack, Microroft Teams, Zoom et Google Meets

Il a commencé comme une application pour les joueurs, mais ses fonctionnalités ont commencé à devenir populaires et, en tant qu’outil gratuit permettant aux utilisateurs de communiquer via les canaux vocaux, vidéo et texte, Discord est de plus en plus populaire.

À tel point que la rumeur a même couru que Microsoft pourrait décider de racheter la société, pour un montant qui aurait été l’une de ses principales acquisitions (même si finalement Discord semble vouloir rester indépendant).

Comment fonctionne Discord

Discord est comparable à des applications telles que Zoom, Teams ou Slack car il permet aux utilisateurs non seulement de discuter par vidéo, mais également d’appels texte et audio.

Discord fonctionne grâce à ce que l’outil appelle les serveurs. C’est un concept similaire à celui d’une chaîne dans Slack: un salle de chat sur invitation uniquement et où sont tous les canaux de texte, la voix et tous les membres.

Au sein de chaque serveur, il y a Canaux ou sections. Ceux-ci peuvent être du texte ou de la voix où les membres peuvent rejoindre en un seul clic et parler instantanément à tout le monde sur la chaîne.

Discord a aussi Rôles, qui vous permettent de catégoriser chacun des membres d’un serveur et accordez-leur des autorisations.

Discord fonde une partie de son succès sur le fait qu’il s’agit d’une application simple, mais efficace lorsqu’il s’agit de faciliter la communication instantanée. Bien qu’il n’ait pas toutes les fonctionnalités qui ont fait de Slack, Teams ou Meets un outil commun dans les entreprises, il en a d’autres qui pourraient bien faire de Discord un outil alternative dans les environnements professionnels à ces autres applications.

Serveur sur Discord

Jusqu’à 25 000 utilisateurs en ligne

Un seul le serveur peut avoir jusqu’à 500 000 membres, bien que s’il y en a plus de 25 000 en ligne simultanément, vous devriez demander l’assistance de Discord pour éviter les erreurs de connexion. Le nombre maximum de catégories pour un serveur est de 50 et le nombre maximum de canaux au total est de 500.

Ces chiffres en font plus que suffisant pour la plupart des entreprises. Même pour pouvoir inviter des collaborateurs, clients et fournisseurs externes à votre société. Les invitations peuvent être facilement partagées via un lien. Maintenant que de nombreux employés doivent faire une onboarding à distance, il est possible d’envoyer ce lien directement au serveur de l’entreprise sans avoir à se soucier de la création de comptes individuels.

Collaboration vocale

Maintenant que de nombreuses entreprises semblent vouloir inclure les chats vocaux, également vu le phénomène ClubHouse, Discord prend la tête d’autres outils de collaboration commerciale dans les communications vocales. En fait, les appels vocaux sont une partie importante de vos communications quotidiennes.

De nombreux joueurs ont trouvé que ces canaux vocaux étaient un outil très utile pour pouvoir coordonner leurs stratégies ou commenter les mouvements physiquement séparés. Cette fonction vocale peut être appliquée dans un environnement professionnel, tel qu’un moyen de collaborer à distance et pour faciliter les conversations informelles et renforcer le sentiment d’appartenance à une équipe.





De plus, et pour que ces canaux vocaux ne finissent pas par devenir une sorte de poulailler, Discord donne la possibilité d’établir l’une des personnes avec plus d’autorisations, ce qui la rendra plus susceptible d’être entendue lors d’une réunion.

Sécurité

Les les messages supprimés par les utilisateurs disparaissent sans laisser de trace d’entre eux sur le système Discord. Ni Discord ni les autres utilisateurs ne peuvent afficher ou récupérer ces messages.

De plus, les photos soumises via l’application sont automatiquement vérifiées par PhotoDNA, un programme de numérisation qui vérifie les images pour le matériel explicite et illégal via un «hachage» cryptographique et le vérifie par rapport aux photos illégales connues.

Discord a également un programme de bug bounty, ou Bug Bounty. De cette façon, tout utilisateur qui divulgue une vulnérabilité trouvée dans Discord sera récompensé par « des trucs ou de l’argent géniaux ». La société affirme que récompenser les utilisateurs pour avoir signalé des vulnérabilités fournit également permet à Discord de garder votre application aussi sécurisée que possible.





Partage de fichiers

Discord vous permet de partager des fichiers jusqu’à 8 Mo dans la version gratuite. Avec un abonnement Nitro, la limite est étendue à un maximum de 100 Mo chacun. Pendant ce temps, dans Slack, la version gratuite autorise jusqu’à 5 Go pour tout l’espace de travail, tandis que Zoom le limite à 512 Mo. La plupart de ces applications optent pour une intégration tierce (comme Dropbox ou Google Drive) pour partager des fichiers.

Bots

La plupart des applications de collaboration autorisent l’utilisation de bots. Mais Discord a une longue liste de ces programmes déjà créés et qui peuvent être facilement inclus dans les différents serveurs.

Il est vrai que beaucoup sont pour ajouter des effets amusants, mais il y en a d’autres qui ils peuvent avoir une fonction commerciale.

Prix

Bien qu’il ait une version payante et que tous les outils de collaboration commerciale aient une version freemium, Discord est fondamentalement gratuit. En fait, la version gratuite de Discord est fondamentalement la même que la version complète.

Pendant ce temps, Slack, par exemple, a des limites importantes sur l’accès aux anciens messages pour les clients gratuits. Zoom limite également toutes ses fonctionnalités, telles que Teams et Google Meet, qui ne peuvent être utilisées gratuitement qu’une heure par jour.