Le bunker réunira les icônes de l’horreur Tobin Bell et Tony Todd dans un nouveau thriller de science-fiction

La photographie principale a commencé à Los Angeles pour le prochain film d’horreur de science-fiction de Brian Hanson Le Bunker, avec un casting solide qui comprend Tony Todd (Section, Candyman) Chelsea Edmundson (Thunder Road ) et Tobin Bell (Vu). Le thriller d’horreur de science-fiction est co-écrit et produit par Charles Bunce.

Le Bunker se déroule lors d’une mystérieuse invasion extraterrestre, racontant l’histoire d’un scientifique du gouvernement joué par Chelsea Edmundson, qui est enfermé dans un bunker souterrain et doit créer une arme biologique pour arrêter les mystérieux voyageurs avant qu’ils ne puissent prendre le contrôle de la terre. Edmundson est une actrice et productrice, connue pour Thunder Road (2018) et La corde noire (2018). Elle a également joué le rôle de Bride Misty Hillman dans le film de zombies Netflix de Zack Snider Armée des morts (2021).

Il est rapporté que Tony Todd et Tobin Bell sera co-vedette aux côtés de la tête, avec le tournage en cours à Los Angeles. Les deux icônes d’horreur jouent un rôle clé dans la conduite de l’histoire. L’iconique Tony Todd est réputé pour avoir joué le rôle principal de Candyman dans la franchise cinématographique entre 1992-1999. Todd a également joué le rôle de Dan dans L’homme de la Terre (2007) et a également exprimé The Fallen in Transformateur: la vengeance des déchus. Todd a également agi sur et en dehors de Broadway. Parmi ses nombreux rôles figurent celui d’August Wilson Roi Hedley II, et Athol Fugard’s Le tigre du capitaine pour lequel il a reçu la nomination d’Helen Hayes.

Tobin Bell, en revanche, est mieux connu pour jouer le personnage central du Vu la franchise. Son portrait de John Kramer (alias Jigsaw) était particulièrement impressionnant. L’acteur primé apparaît dans les huit premiers films de la série et exprime également le personnage dans les deux adaptations du jeu vidéo, Vu (2009) et Scie II (2010). Son interprétation de Jigsaw lui a valu cinq nominations et deux victoires. Ses autres films incluent L’entreprise et Dans la ligne de feu.

La société de production Blood Oath a publié une déclaration commune qui a confirmé son intérêt et son enthousiasme pour la production: « Nous avons lu une montagne de scripts, et celui-ci a immédiatement sauté de la page comme une histoire au rythme rapide et axée sur les personnages dans un haut concept qu’aucun de nous n’avait vu auparavant. C’était la solution idéale pour Blood Oath, et avec les légendes Tony Todd et Tobin Bell, nous pensons que ce sera également une solution idéale pour le public. «

Blood Oath appartient et est lancé par un groupe de vétérans de l’horreur. C’est un cabinet de conseil ciblant le monde de l’horreur et du genre indépendant. La société vise à être un guichet unique pour les cinéastes et les producteurs de toutes les facettes du paysage cinématographique de genre, du développement au casting, en passant par la budgétisation et le financement, jusqu’à la livraison et la promotion.

Le Bunker Le scénario a été co-écrit par Charles Bunce et Brian Hanson et sera réalisé par Hanson (La corde noire). Les producteurs sont Kayli Fortun, Sharif Ibrahim, Kelby Thwaits, Charles Bunce et Brian Hanson. L’unité de production s’est également associée au cabinet de conseil en genre Blood Oath, qui comprend Aaron B. Koontz et David Guglielmo, qui coproduisent.

Sujets: Le Bunker