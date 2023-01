« Il est important qu’une comédie mexicaine atteigne des festivals comme l’IFFR »: José Manuel Cravioto, réalisateur de ‘Corazonada’

La 52e édition du Festival international du film de Rotterdam (IFFR) compte parmi ses films participants le film mexicain Pressentiment, réalisé par José Manuel Cravioto et produit par Paramount Plus. C’est une comédie fusionnée avec un thriller qui raconte un fait basé sur la vie réelle : la fraude à Melate.

En janvier 2012, l’une des tombolas télévisées habituelles de Pronósticos a été diffusée sur une chaîne nationale avec un sac gagnant de 160 millions de pesos. Rien ne semblait anormal jusqu’à ce que les autorités détectent des anomalies dans la collecte du prix et des défaillances dans la transmission, se rendant compte que les responsables et aide de camp de la tombola ont réalisé un montage télévisé pour collecter la somme d’un million de dollars.

Cet épisode a été repris par José Manuel Cravioto pour en faire un film. Dans Spoiler nous avons parlé avec lui de l’origine de l’idée cinématographique, la construction de l’histoire et la valeur d’une comédie mexicaine participant à des festivals comme l’IFFR.

Entretien avec José Manuel Cravioto, réalisateur de Pressentiment

Pourquoi avez-vous décidé de sauver l’anecdote de l’un des événements les plus improbables et les plus curieux de l’histoire contemporaine du Mexique ?

Je me souviens très bien d’avoir lu les nouvelles dans les journaux et d’avoir vu les informations sur l’affaire. je tournais à l’époque Les plus recherchés (2014), un film qui raconte l’histoire d’un voleur de banque mexicain dans les années quatre-vingt comme Alfredo Ríos Galeana.

C’était donc comme trouver une ligne qui reliait le cinéma qu’il faisait avec celui qu’il voulait faire. Le dénominateur commun qui m’attirait était le thème du vol, de l’agression. Mais avec l’affaire de la tombola, ce qui a attiré mon attention, c’est qu’elle n’a pas été faite avec des fusils, mais avec des caméras de télévision.

Ce détail d’utiliser des caméras de télévision pour commettre une fraude millionnaire en direct m’a semblé être une belle histoire. J’ai réalisé qu’au Mexique on n’a pas besoin d’attendre de belles histoires pour faire un film. Pour le meilleur ou pour le pire, notre pays génère chaque jour des anecdotes en tout genre qui se racontent. Ce braquage était très original dans son concept, rien n’a été demandé aux productions hollywoodiennes qui traitent de ces intrigues.

J’ai aussi été attiré par le fait que l’histoire se prêtait à la fusion de deux genres que j’affectionne, qui sont la comédie et le thriller. Il avait cette dose d’énergie qui m’a encouragé à écrire le scénario. Je l’ai écrit en 2012, mais j’apportais des modifications pour renforcer ou peaufiner certaines choses. En 2020, Paramount Plus était intéressé et aujourd’hui, nous avons une fiction sur quelque chose d’inouï qui s’est produit.

Pressentiment m’a retracé jusqu’à chien après-midi (1975), par Sidney Lumet, sous deux aspects. Le premier est la combinaison des genres pour aboutir à un film qui remplit sa mission. La seconde est le fait que des vols comme celui-ci ne se produisent que dans la vraie vie. Un vol comme celui de Melate peut ne pas fonctionner si vous le fictivez d’abord pour un film. J’ai dû sortir de la réalité.

En effet, la réalité peut être divertissante pour la fiction. chien après-midi C’est l’un de mes films préférés. J’y reviens souvent et le relis pour me nourrir de son génie. Maintenant que les listes pour déterminer les 100 meilleurs films de tous les temps sont si à la mode, il semble injuste qu’il n’apparaisse pas sur ces listes. Cela lui rend peu justice. Il a justement la particularité de réaliser un braquage qui pourrait bien rester une anecdote incroyable.

Commettre un vol parfait ou gagner à la loterie est une question de chance. Comment avez-vous joué ce rôle lors de l’écriture du film ?

Le hasard ou la chance est fortement accentué dans la cosmogonie mexicaine, que ce soit pour des raisons religieuses, des usages et coutumes, ou par simple superstition. Il y a un attachement particulier à la chance de ce que l’on rêve d’avoir, aspire à avoir et souhaite avoir. Le Mexicain a une relation très étroite avec la chance dans le sens où il construit cet idéal de gagner ou de réaliser quelque chose. Dans le cas de nous, Mexicains, il y a aussi une dose de méchanceté pour que la fortune nous sourit. Et c’était ça, la méchanceté, que j’aimais.

Retour à après-midi de chien, Puisque vous mentionnez la malveillance, nous réfléchissons aux principaux voleurs et c’est pourquoi nous sympathisons avec celui qui commet le vol. Avons-nous déjà pensé à braquer une banque, par exemple. À quel point est-il difficile de développer de l’empathie avec quelqu’un qui fait quelque chose de mal ? Cela arrive avec Hunch.

Parfois, les réalisateurs ou les scénaristes s’arrêtent beaucoup pour construire nos personnages. Pour ce film, je voulais éviter cette usure due à quelque chose d’aussi simple que de montrer des gens qui ne sont pas du tout vertueux. Ils ne sont pas courageux, ils ne sont pas assez intelligents pour monter un plan, ils ne sont pas galants, ils ne sont pas sportifs. Wow, ce n’est pas Brad Pitt et George Clooney pour cambrioler un casino Ocean’s Eleven (2001). Ils sont tout le contraire.

Je voulais qu’ils soient comme n’importe qui d’autre. Mais ils trouvent un point très précieux dans celui qui prend la décision d’oser, de le jouer. Ils font confiance à cette décision et à la sécurité de la personne qui les a encouragés à commettre un vol. Chacun a des besoins différents pour rejoindre cette idée. Ils ne vont pas mal non plus. Je pense que cela contribue à les rendre au moins sympas.

José Manuel, le film participe au Festival International de Rotterdam (IFFR) dans la section Harbour. Qu’est-ce que cela signifie pour une comédie mexicaine de transcender un festival de cette ampleur et d’être considérée comme un contenu cinématographique digne d’être projeté à l’échelle internationale ?

Pour moi, c’est un prix d’aller à Rotterdam. C’est incroyable, grand. Cela m’a pris par surprise, mais en même temps non, car Hunch avait un processus très sincère. C’est un film qu’en tant que réalisateur j’avais envie de raconter. Je l’écris, le réalise et le produis, il a donc la recette parfaite pour cette équation.

Je trouve aussi très important qu’avec ce film je puisse m’adresser aux nouvelles générations de cinéastes et leur dire qu’ils n’ont pas besoin de faire un certain type de film pour aller à un festival comme celui de Rotterdam. Il est important de trouver de nouvelles histoires, des histoires qui sont à l’antenne et qui ont besoin d’être racontées. Il n’y a pas un seul type de cinéma qui va dans les festivals. Je pense que ces festivals attendent justement de voir de nouvelles histoires du Mexique, ou des histoires différentes de celles auxquelles ils sont habitués. Le fait que ce soit une comédie combinée à un thriller qui s’y trouve me semble incroyable.

Est-il possible de faire de bons films de divertissement au Mexique et en même temps d’être de bons films ?

Bien sûr, c’est possible. Nous pouvons faire des films de qualité qui touchent le grand public dans des salles ou des plateformes comme Paramount Plus et qui peuvent aussi toucher un secteur plus spécialisé, comme c’est le cas avec Hunch à Rotterdam. J’insiste, je pense qu’il est essentiel de percevoir les histoires qui sont dans l’air et de les raconter, il faut les raconter.

