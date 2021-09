Marvel n’a pas inventé le multivers, Tarantino l’a fait

Tout cinéaste qui a plusieurs films dans son histoire va tomber dans la pratique de plus en plus courante des réseaux sociaux de connecter tous ses longs métrages. ça se passe avec Tim Burton, arrive avec Wes Anderson et bien sûr ça arrive avec Quentin Tarantino. Les neuf films de Tarantino Ils l’ont positionné comme l’un des cinéastes les plus importants des trente dernières années, et il n’a pas fallu longtemps à ses fans pour faire le lien entre toutes ses histoires.

John Travolta et Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction. (IMDb)



Certains liens dans la filmographie sont plus qu’évidents, comme dans le cas de Cigarettes pomme rouge qui apparaissent dans chaque production. Dans le cas d Il était une fois… à Hollywood, il y avait même une fausse publicité mettant en vedette Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Quelque chose de similaire se produit avec Grands hamburgers de Kahuna, qui ne sont observés qu’occasionnellement dans Pulp Fiction mais il est mentionné dans d’autres ouvrages de Tarantino, Quoi Chiens de réservoir.

Un autre lien entre les films de Tarantino que l’on peut souligner est celui de Uma Thurman. Non seulement pour avoir joué dans deux films, mais parce que Mia Wallace (votre personnage dans Pulp Fiction) raconte qu’il a filmé un pilote et ce qu’il décrit est très similaire à l’intrigue de Kill Bill. Il est à noter que le réalisateur est allé jusqu’à déclarer que ses films se divisent en deux : ceux du monde réel et ceux du monde du cinéma. « Quand les personnages de Chiens de réservoir ou Pulp Fiction ils vont au cinéma, ils vont voir Kill Bill. Ils vont voir Du crépuscule jusqu’à l’aube« , a-t-il affirmé.

Tim Roth et Harvey Keitel dans Reservoir Dogs. (IMDb)



Dans la filmographie de Tarantino il y a plusieurs caractères qui partagent des noms, tels que Alabama Whitman au Vrai romance (film qu’il a seulement écrit), qui est mentionné dans Chiens de réservoir, ou le producteur Lee Donowitz à qui Alabama il vend de la drogue, il est le fils de Donny Donowitz, L’ours juif, au Bâtards sans Glorie. Mais le plus important des liens est celui des frères Vic vega (Michael Madsen au Chiens de réservoir) et Vincent Véga (John Travolta au Pulp Fiction), qui étaient sur le point d’avoir leur propre film mais comme les deux personnages finissent par mourir et que les acteurs sont géniaux, tout n’a abouti à rien.

La retraite de Quentin Tarantino

Pendant des années, Quentin Tarantino Il a prévenu que sa carrière avait une date d’expiration. Le réalisateur dit qu’après son dixième film il mettra un terme à une carrière qui a donné de grandes productions et d’excellentes séquences chargées de violence. Jusqu’à présent, on ne sait pas quel sera le prochain projet à sortir sur grand écran. La date n’est pas non plus définie et cela pourrait être encore quelques années. Parmi Les huit haineux et Il était une fois… à Hollywood le film qu’il a sorti en 2019, quatre ans au total se sont écoulés.

L’héritage d’Uma Thurman pourrait continuer avec sa fille. (IMDb)



Les dernières rumeurs suggèrent que Tarantino pourrait écrire et diriger un troisième volume de Kill Bill. Au IMDb, le troisième volet apparaît comme annoncé et qu’il s’inspirerait de ses personnages, mais il ne l’a pas comme réalisateur. Au-delà des blagues qu’il a faites et de la possibilité d’appeler Maya Hawke en tant que protagoniste, il est très peu probable que le projet se réalise.