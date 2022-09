Ce que l’on sait de la saison 3 de « Destiny : The Winx Saga »

Le vendredi 16 septembre, Netflix a créé le deuxième saison de « Destiny: The Winx Saga » (en anglais : « Fate : The Winx Saga »). Ainsi, la série est devenue l’une des productions préférées des Plateforme de streaming, juste derrière le nouvel opus de « Cobra Kai ».

Ainsi, bien que la fiction ne soit pas encore officiellement renouvelée pour une troisième saison, son bon accueil par le public et l’intérêt porté par le ‘showrunner’ Brian Jeune ils augmentent les chances d’avoir de nouveaux épisodes de la production.

Voulez-vous en savoir plus? Découvrez ce que nous savons sur le saison 3 de la série Netflix « Destiny : la saga des Winx ».

DE QUOI SERA LA TROISIÈME SAISON DE « DESTINATION : LA SAGA DES WINX », SELON BRIAN YOUNG ?

Dans une récente interview pour Entertainment Weekly, le producteur exécutif de l’émission, Brian Jeune, a révélé ce qui arriverait à la série si elle était renouvelée pour une troisième saison. En ce sens, il a expliqué que son objectif principal serait de répondre à la question : « Qu’est-ce que le royaume des ténèbres ?”.

En outre, il a déclaré qu’il aimerait aborder la façon dont ils se connectent Floraison et sa mère avec cet endroit. Aussi, comment le site est lié à la grande mythologie générale soulevée dans le projet de télévision

Dans une autre partie de la conversation, il a dit que son intérêt est que nous voyions enfin le trix dans la fabrication. Comme nous le savons, ils sont un élément fondamental du dessin animé original et leur apparence est quelque chose dont l’équipe a toujours su qu’il se produirait dans la série. Le prochain épisode serait donc le moment idéal pour les montrer.

Enfin, il a avoué qu’ils exploreraient également bien plus que Musequi est à un point de transition pas tout à fait prêt à embrasser à nouveau la magie : « Son esprit magique a toujours été un fardeau pour elle (…) Si on a la chance d’avoir une saison 3, il y a plus d’étapes dans le parcours de Muse devenir entieril a déclaré.

Le producteur exécutif de « Destiny : The Winx Saga », Brian Young, a révélé ce qui se passerait dans la troisième saison de la série (Photo : Netflix)

QUELS PERSONNAGES SERONT DANS LA SAISON 3 DE « DESTINATION : LA SAGA DES WINX » ?

Bien que le casting officiel qui ferait partie de cette troisième saison n’ait pas été confirmé, la vérité est qu’il est très probable que le les principales fées du spectacle reviennent :

Abigail Cowen dans le rôle de Bloom Peters

Hannah van der Westhuizen dans le rôle de Stella de Solaria

Précieux Mustapha comme Aisha

Elliot Salt dans le rôle de Terra Harvey

Elisha Applebaum comme Musa Kimura

Paulina Chavez comme Flora

Aussi, les spécialistes s’ajouteraient :

Robert James-Collier comme Saul Silva

Danny Griffin comme Sky d’Eraklyon

Freddie Thorp comme Riven

Leah Minto comme Kat

Et les autres membres de la distribution :

Sadie Soverall dans le rôle de Beatrix

Theo Graham comme Danois

Jacob Dudman comme Sam Harvey

Ken Duchenne comme Andreas d’Eraklyon

Il convient de préciser que cette saison explorerait la royaume des ténèbresavec ses propres personnages et la face cachée, jusqu’à présent, de la mère de Floraison.

Le casting original de « Fate : The Winx Saga » en resterait à sa troisième saison (Photo : The Winx Saga / Instagram)

QU’ONT DIT LES PROTAGONISTES DE LA SAISON 3 DE « DESTINATION : LA SAGA DES WINX » ?

Concernant sa participation à la prochaine saison de « Destiny : la saga des Winx », abigail cowen fait quelques déclarations à Royaume-Uni cosmopolite. De cette façon, la protagoniste de l’histoire a expliqué ce qu’elle aimerait découvrir dans la vie de son personnage.

« J’aimerais rencontrer les parents biologiques de Bloom. Ce serait vraiment cool. Et juste pour la voir être heureuse. Aller en thérapie ? J’aimerais la voir se développer par elle-même, se développer pleinement et commencer à utiliser ces pouvoirs pour le bien. Et sois la meilleure fée du feu qui existe »il a déclaré.

Précieux Mustaphapour sa part, a précisé ce qu’il aimerait pour Aïcha : « J’aimerais explorer un peu plus les objectifs d’Aisha, car elle a mentionné ses projets pour l’avenir. J’aimerais aussi voir sa famille et faire connaissance avec elle, surtout ses parents. C’était très drôle »a dit.

Finalement, Elisha Applebaum il a dit NumériqueEspion qu’il veut voir Musa Kimura grandir et être convaincu de son pouvoir : « Je pense que c’est juste trouver quelqu’un pour dire: » Vous savez quoi? Vos amis ont-ils vraiment raison ?« , a-t-il pointé.