Si vous ne pouvez pas déplacer une grotte, imprimez-la: en Chine, ils ont fabriqué une réplique transportable des grottes de Yungang avec impression 3D

La détérioration d’une surface naturelle est quelque chose d’inhérent à son état, mais il est vrai que les foules et le boom du tourisme (du moins jusqu’à ce qu’il y soit) ne lui ont pas fait beaucoup de bien, mais au contraire. Pour éviter cela, parfois des répliques sont même créées de grottes, comme cela a été fait avec Altamira, mais en Chine, elles sont allées plus loin et ont créé la première grotte imprimée en 3D du monde.

C’est une réplique des grottes de Yungang. Un ensemble de grottes et niches bouddhistes datant du 5ème siècle après JC et qui ont été déclarées site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 2001, et dont plus de gens pourront désormais profiter car leur réplique en impression 3D c’est transportable.

L’art de copier avec les dernières technologies

Les grottes originales de Yungang portent le nom de leur emplacement, situées dans ce quartier urbain situé à environ 20 kilomètres de la ville-préfecture de Datong (Chine), cette dernière capitale de la dynastie Wei du Nord (2ème et 3ème siècles après JC) . Ils ont commencé à construire l’année 460 et ils furent terminés vers 494, date à laquelle cette dynastie décida de déplacer la capitale (à Luoyang).

A cette époque, il était possible de sculpter Statues de Bouddha entre 13 et 17 mètres de haut, ayant un total approximatif de 51 000 sculptures dans les grottes. Il est considéré comme un échantillon d’art bouddhiste très précieux, c’est pourquoi l’UNESCO lui a donné ce nom, mais comme pour tout, il n’est peut-être pas exactement proche de nous et sa visite est compliquée.

Alors en Chine, ils se sont dit: et si nous imprimions un exemplaire identique qui puisse même partir en tournée?

Et ils l’ont fait, non pas avec toute l’étendue des grottes, mais avec certaines des grottes. En utilisant l’impression 3D, une partie du paysage bien connu a été reproduite, qui a été créée en juin dernier dans l’exposition « Grace and Gradeur: Memories of Yungang Grottoes through a century » au Musée d’art et d’archéologie de l’Université du Zhejiang (ZJUMAA).

Reproduction partie des grottes. ZJU

Selon le gouvernement et certains médias, il s’agit de la première grotte imprimée en 3D, mobile et à l’échelle 1: 1 au monde. Le ZJUMAA est situé à environ 1 500 kilomètres du site d’origine, en supposant que vous puissiez le visiter pour ceux qui pourraient trouver l’emplacement des grottes trop éloigné.

Un travail qui a débuté en août 2016, lorsque la grotte numéro 12 a commencé à être numérisée afin de préserver au maximum la fidélité. Diao Changyu, directeur de l’Institut de recherche sur le patrimoine culturel, a expliqué qu’il y avait beaucoup de difficultés techniques autour de la collecte et du traitement des données, ainsi que lors de l’impression de blocs et de leur coloration.

Ils ont fait un modèle 3D pour reconstruire les reliques en tirant sur la numérisation laser 3D et la photogrammétrie. Pour créer le modèle de la grotte, 12 ont été collectés un total de 55680 photographies.

Selon Changyu, la précision de la réplique est de 0,03 millimètre et la marge d’erreur pour la reproduction finale est moins de 2 millimètres. Et quant à la couleur, le réalisateur s’assure que la fidélité est de 95% par rapport à ce que l’on voit dans l’original.

Ils ont élevé plus d’une centaine d’éléments, y compris les sculptures, l’artisanat, les éléments architecturaux et les pierres sculptées. Les grottes choisies sont 12 et 14, la première étant également connue sous le nom de «grotte de la musique» car elle a des instruments de musique et des danseurs représentés (en plus des divinités et autres éléments).

Les blocs mesurent 2 mètres de long et sont légers, donc l’ensemble complet peut être transporté dans des conteneurs standard (oui, dans huit d’entre eux)

Les blocs qui composent l’ensemble mesurent 2 mètres de long et au total environ 110 blocs ont été utilisés. Mais selon Ning Bo du Yungang Grottoes Grottoes Research Institute, le poids de chacun est léger, donc ensemble ils atteignent deux tonnes, ce qui signifie peut être transporté dans des conteneurs standard (oui, ils en auraient besoin de huit).

Pour obtenir une texture réaliste, l’équipe artistique s’est tournée vers les pigments minéraux, essayant de ramener les anciennes méthodes de peinture dans les grottes. Au total, une superficie de 900 mètres carrés a été reproduite et les travaux ont duré Huit mois.

Compte tenu de la mobilité de l’installation, l’intention est que cette réplique 3D des grottes de Yungang faire un tour du monde. Selon Bo, la mise en place de l’ensemble des grottes « ne coûte qu’une semaine », on verra donc si une fois que tout est normalisé et que l’on retrouve la possibilité de revenir visiter des lieux normalement ces grottes en 3D se rapprochent et on peut les visiter.