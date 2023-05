Awkwafina dit que faire une suite Crazy Rich Asians serait « tellement significatif » pour le casting

Tel que rapporté par PEOPLE, Awkwafina (alias Nora Lum) est récemment apparu sur Bonjour Amérique pour discuter de son rôle de voix en tant que Scuttle dans le prochain film d’action en direct de Disney La petite Sirène. En parlant avec GMAle Océan 8 La star a également révélé qu’elle était impatiente de filmer une suite au film à succès de 2018 fous riches asiatiques.





Selon Awkwafina, son ancien fous riches asiatiques les co-vedettes sont « comme ma famille », et l’actrice a déclaré qu’elle savait qu’une suite était toujours en préparation lorsqu’on l’a interrogée sur le statut du film de Michael Strahan.

Elle a dit : « Je sais, c’est ce que je leur ai dit. Je me suis dit : « Où est-ce ? » »

Awkwafina a ajouté: « Je crois que – quand, je n’en ai aucune idée. Je pense que c’est en train d’être haché. Ce serait tellement significatif [to make a sequel]. Ils sont comme ma famille, et à ce stade, cela fait si longtemps. Nous aimerions tous nous retrouver. »

La comédie romantique réalisée par Jon M. Chu fous riches asiatiques était basé sur le premier roman de la trilogie de livres populaires de Kevin Kwan, qui suivait Rachel (jouée par Constance Wu dans le film), qui accompagne son petit ami Nick (joué par Henry Golding) lors d’un voyage à Singapour. Dans le film, Awkwafina joue le riche ami de l’université de Rachel, Peik Lin Goh.

PEOPLE a noté qu’en 2019, Adele Lim (la scénariste qui a co-écrit le scénario de fous riches asiatiques avec Peter Chiarelli) a abandonné la suite suite à un désaccord avec Warner Bros.

De même, l’année dernière, Deadline a annoncé qu’un fous riches asiatiques suite (ainsi qu’un spin-off mettant en vedette Astrid Leong-Teo (joué par Gemma Chan) et Charlie Wu (Harry Shum Jr.), étaient en développement. Les deux concepts auraient été basés sur le deuxième livre de la trilogie de Kwan intitulé Petite amie riche en Chine.

En mars 2022, Golding a déclaré à E! News qu’il espérait qu’un fous riches asiatiques la suite deviendrait bientôt une réalité.

Il a dit, « Je bug toujours [director Chu] à ce sujet et il lui dit la même chose à chaque fois : ils essaient de comprendre l’écriture. Je sais qu’ils y travaillent, mais j’espère le plus tôt possible. »

Golding a ajouté : « [I] J’ai hâte de retourner à Singapour. »

En plus d’être un succès au box-office (générant 238 millions de dollars dans le monde par rapport au budget de 30 millions de dollars du film), fous riches asiatiques a également eu un impact culturel significatif, ouvrant la voie à une plus grande représentation asiatique dans l’industrie du divertissement, ce qu’Awkwafina a noté en 2019 lors d’une conversation avec Harper’s BAZAAR.

Le Shang-Chi et la légende des dix anneaux star a déclaré à la sortie, « Les acteurs américains d’origine asiatique m’ont dit qu’avant fous riches asiatiques ils n’ont pas pu obtenir une seule audition. Maintenant, ils en gagnent des tonnes. »

Les fans d’Awkwafina peuvent entendre sa voix Scuttle dans Disney’s La petite Sirènequi sort en salles le 26 mai.