Dune sera-t-il le prochain Blade Runner 2049 ou le Seigneur des Anneaux?

Dune a le potentiel d’être la prochaine grande franchise dans le paysage médiatique. Mais le potentiel est le mot clé là-bas. Warner Bros.a rassemblé un casting de A-list dirigé par Timothee Chalamet sous la direction de Denis Villeneuve pour fournir une mise à jour moderne et grand écran du roman de science-fiction classique de Frank Herbert. Cela pourrait, semble-t-il, aller de deux manières. Est-ce que ça finira par être plus comme Blade Runner 2049, ou sommes-nous en train de regarder le prochain le Seigneur des Anneaux?

Avant de plonger dans les détails ici, il convient de noter que toute discussion sur le potentiel du box-office d’un film en ce moment s’accompagne énorme astérisques. Les salles de cinéma ont beaucoup souffert en 2020. AMC est au bord de la faillite. Regal a de nouveau fermé ses portes pour une durée indéterminée. Les cinéastes font pression sur le Congrès pour obtenir une aide financière afin de sauver les théâtres tels que nous les connaissons. Très honnêtement, au moment où nous arrivons à DuneLa date de sortie actuelle de, l’activité d’exposition telle que nous la connaissons n’est peut-être plus une chose. Mais cette pièce offrira un regard spéculatif sur les perspectives du film en supposant que les théâtres continueront d’exister dans le monde. Si les salles de cinéma s’effondrent, il y a une discussion beaucoup plus large sur ce que cela signifie pour l’avenir de l’industrie.

Dans ce cas, Denis Villeneuve est lié aux deux Dune et Blade Runner 2049. Mais ce n’est pas la seule similitude entre les deux propriétés. Ce sont tous les deux, à leur manière, des propriétés de science-fiction bien-aimées qui n’ont pas tout à fait été remuées dans les années 80. Dune a été adapté par David Lynch et n’est pas devenu le démarreur de la franchise dans lequel il était positionné. Bien qu’il soit, à sa manière, considéré comme une sorte de classique culte. Blade Runner, d’autre part, était un film de science-fiction enivrant réalisé par Ridley Scott, maintenant présenté comme un chef-d’œuvre, qui n’était pas exactement un succès financier à son époque, c’est le moins qu’on puisse dire.

Des décennies plus tard, Warner Bros.a décidé que le monde de Blade Runner valait la peine d’être revisité. Harrison Ford est revenu. Ryan Gosling et Jared Leto ont été amenés à ajouter la puissance de la star. Denis Villeneuve, ayant acquis une grande crédibilité avec des films comme Sicario et Arrivée, a reçu un énorme budget dans le quartier de 150 millions de dollars pour y arriver. Le résultat était Blade Runner 2049, un chef-d’œuvre de science-fiction tentaculaire, annoncé par la critique, qui dure près de trois heures. Mais financièrement, ce fut un désastre, ne rapportant que 260,5 millions de dollars au box-office mondial.

Sur papier, pris au pied de la lettre, Blade Runner 2049 gagner 260 millions de dollars des décennies après l’adaptation originale de Ridley Scott de Philip K. Dick Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? échoué à se connecter avec le public au box-office, est impressionnant. Le problème est que, par rapport à son budget et à ses dépenses marketing, la suite a été un désastre pour le studio. Il n’y a pas deux manières à ce sujet. Aucune quantité d’acclamations critiques et de maîtrise du cinéaste ne peut contourner cela.

Maintenant, quand il s’agit de Dune il y a en effet des similitudes avec Blade Runner 2049, à la fois en ce qui concerne la chaise du réalisateur et le matériel source par rapport à son public potentiel. Sans oublier que Warner Bros. prend une fois de plus une nouvelle tentative sur quelque chose qui n’a pas tout à fait fonctionné la première fois. Mais des comparaisons ont été faites avec Le Seigneur des Anneaux, qui représente le meilleur scénario dans ce cas.

Peter Jackson a été chargé d’adapter le chef-d’œuvre de JRR Tolkien Le Seigneur des Anneaux pour le grand écran à la fin des années 90 / début des années 2000. Parce que la trilogie est devenue un monstre au box-office et une sensation primée aux Oscars, il est facile d’oublier que la plupart des gens dans le monde, à l’exception des amateurs inconditionnels de fantaisie, ne se souciaient pas beaucoup de Frodon et de la Terre du Milieu avant 2001. C’était L’ambition et l’exécution de Jackson avec La communauté de l’anneau, Les deux tours et Le retour du roi, qui remporterait le prix du meilleur film, cela faisait que les gens se soucient.

D’un point de vue financier, les cinéphiles du monde se soucient beaucoup. Le Seigneur des Anneaux La trilogie a rapporté plus de 2,9 milliards de dollars dans le monde, les films remportant 17 Oscars au total. Cela a finalement ouvert la voie à Le Hobbit trilogie. Le consensus général des fans et des critiques est que ces films ne correspondaient pas au niveau de LOTR. Pourtant, les cinéphiles se sont présentés, une fois de plus, en masse, la trilogie rapportant 2,9 milliards de dollars supplémentaires au box-office.

Il est difficile, à ce stade, de déterminer de quel côté de la ligne Dune le redémarrage tombera. Le bord va peut-être à le Seigneur des Anneaux, étant donné que cela offrira au public un nouveau départ pour une nouvelle franchise. Blade Runner 2049, pendant ce temps, était la suite d’un film des années 80 qui n’était pas au niveau de quelque chose comme Guerres des étoiles, en termes de pénétration culturelle. Quoi qu’il en soit, une version de ce à quoi pourrait ressembler le succès ou l’échec Dune peut être obtenu en regardant ces exemples précédents de l’histoire du cinéma.

Quoi Dune En plus d’avoir l’un des cinéastes les plus respectés du secteur à la barre, il y a un casting massif rempli de personnes comme le public. En plus de Timothée Chalamet, il met en vedette Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Charlotte Rampling et Javier Bardem. C’est à peu près aussi empilé que possible.

Warner Bros.est déterminé à donner à ce film la meilleure chance possible sur le marché du cinéma. Les cinémas font face à un avenir incertain. À tout le moins, à court terme, comme le studio l’a appris avec Principe, les dollars au box-office sont difficiles à trouver en ce moment. Il est difficile de savoir à quoi ressemblera l’activité de l’exposition dans un an, mais le studio a choisi de reporter la sortie à l’automne prochain, s’engageant dans une course théâtrale. Ils croient, et peut-être à juste titre, qu’ils ont entre les mains une franchise d’un milliard de dollars. Dune arrive en salles le 1er octobre 2021 de Warner Bros.

