« Lupin »: ce qui est arrivé à la mère d’Assane Diop

« Lupin« Est un original de Netflix en français qui raconte l’histoire classique d’Arsène Lupin, réputé comme un voleur et un maître du déguisement. Quand Assane Diop était adolescente, elle a perdu son père, alors elle croit que la famille Pellegrini est responsable de sa mort et des mauvaises choses qui lui sont arrivées par la suite.

La vie de Diop change quand il tombe sur un livre sur Lupin, ce qui le met finalement dans un voyage aventureux pour venger la mort de son père. Créé par George Kay Oui François Uzan, la série télévisée dramatique policière a été diffusée pour la première fois sur Janvier 2021 dans Netflix, devenant rapidement un succès mondial.

La série tourne autour d’un anti-héros hautement qualifié nommé Assane. Il a du style, un motif de fond solide pour faire ce qu’il fait et parvient à réaliser plans impossibles. Cependant, il y a des choses que les fans n’ont pas pu fermer concernant son passé mystérieux et d’où il vient vraiment.

Bien que son objectif principal soit de se venger de la mort de son père,Qu’est-il arrivé à sa mère? Pendant « LupinTrès peu de références sont faites à ce qui lui est vraiment arrivé et les fans ont créé des théories concernant sa mort. Dans cet article, nous ferons un petit tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans la série.

QU’EST-IL VRAIMENT ARRIVÉ À LA MÈRE D’ASSANE DIOP DANS «LUPIN»?

Tout au long de la série, la mère de Assane. L’objectif principal du Français est d’aider à effacer le nom de son père, mais n’inclut pas sa mère dans l’histoire. Bien que les détails de ce qui est arrivé à sa mère soient rares, il est brièvement raconté que Babakar, son père, était veuf.

Alors quand il est mort aussi Assane il était orphelin et était donc seul depuis qu’il était adolescent. Quand exactement la mère de Assane et la cause de sa mort reste un mystère, un mystère que même pas le créateur de la série George Kay a révélé aux fans pourquoi cela ne semble pas non plus important.

Comme toute histoire d’origine, il est nécessaire d’avoir un début clair pour les protagonistes de la série ou des films afin que les fans puissent s’y rapporter plus rapidement. Dans le cas de Assane, le sentiment de vengeance Oui Justice pour son père, il suffisait à ses disciples de ressentir un lien avec lui.

Au moment où l’histoire d’Assane a commencé, sa mère était déjà morte depuis plusieurs années (Photo: Netflix)

La Mère d’Assane ce n’est pas dans ce contexte, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être présenté plus tard. Assane Diop a travaillé comme concierge au musée de la Louvre dans Paris et a élaboré un plan pour voler un collier qui appartenait à Marie-Antoinette. Diop Il se déguise en riche homme d’affaires et visite la vente aux enchères de colliers en tant qu’acheteur potentiel.

Ses complices le trahissent et s’échappent avec le collier, mais sont pris dans la poursuite policière qui a suivi. Plus tard, il est révélé que Diop il avait planifié ce braquage deux semaines plus tôt et avait réussi à trouver un emploi de concierge. Il avait également fait une copie du collier et parvient enfin à conserver l’original.

Pour le moment, il n’y a pas d’histoire dans « Lupin » qui mentionne la mère d’Assane (Photo: Netflix)

Au capitaine Laugier se voit attribuer la boîte de collier perdu, avec l’aide d’un collègue lecteur de Lupin, Youssef. Youssef lit le braquage et soupçonne que le complot visant à voler le collier est influencé par l’histoire de Lupin. Ses méthodes sont inspirées des histoires de Lupin, que son père lui a présenté à l’âge de 14 ans.

Assane il trouve des divergences dans les histoires sur le collier qui sont racontées lors de la vente aux enchères et les choses sont beaucoup plus compliquées qu’il n’y paraît. Assane il décide de découvrir la vérité derrière eux et, ce faisant, apprend la vérité sur la mort humiliante de son père. Il rencontre également de nombreux personnages de son passé qui gardent le secret des événements d’autrefois. 25 ans.

Considérant tout cela et cela pareil showrunner a révélé que Assane a beaucoup d’avenir, confirmant une deuxième saison et même un croisement possible avec le célèbre détective Sherlock Holmes, il est possible que l’histoire de ce qui est arrivé à la mère de Assane être affiché dans le futur. Pour le moment, rien n’est connu, mais étant une toile vierge, elle a plus de potentiel pour être utilisée par les scénaristes.