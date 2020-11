Le Land Rover Discovery a été rénové. Ce sont toutes les nouvelles

Lancée à l’origine en 2017, la cinquième génération de Land Rover Discovery était maintenant la cible du traditionnel restylage âge moyen. Le but? Veiller à ce que la marque britannique SUV reste actuelle dans un segment en ébullition constante.

Comme on pouvait s’y attendre, c’est dans le chapitre esthétique que l’actualité est la plus discrète. Nous avons donc à l’avant une nouvelle calandre, de nouveaux phares à LED et un pare-chocs révisé.

A l’arrière, les nouveautés se résument par les nouveaux phares, le pare-chocs redessiné et une finition noire sur le hayon qui a gardé le design asymétrique.

À l’intérieur, il y a plus de nouvelles

Contrairement à ce qui se passe à l’extérieur, dans le magazine Land Rover Discovery, il y a plus de nouvelles choses à voir.

Le plus grand point fort est l’adoption du système d’infodivertissement Pivi Pro, lancé dans le nouveau Defender, qui dispose d’un écran de 11,4 pouces.

Capable de faire des mises à jour en direct, il est compatible avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto et vous permet de connecter deux les smartphones simultanément. Il est également accompagné d’un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et d’un affichage tête haute.

Land Rover a également offert au Discovery un nouveau volant, une console centrale redessinée et une nouvelle commande de boîte de vitesses.

Enfin, Land Rover n’a pas oublié les passagers des sièges arrière et en plus de nouveaux sièges, il leur a offert de nouvelles sorties de ventilation et de nouvelles commandes pour le système de climatisation.

Electrification est le «mot d’ordre»

À une époque où les objectifs d’émissions sont de plus en plus stricts (et les amendes sont plus élevées), Land Rover a profité de l’examen de Discovery pour le rendre plus «écologique».

Ainsi, le Land Rover Discovery est désormais disponible exclusivement avec des moteurs hybride doux 48V.

Ainsi, la gamme de moteurs Discovery se compose d’un quatre cylindres en ligne essence et de trois nouveaux moteurs Ingenium six cylindres, un essence et deux diesel.

Tous sont associés à un nouveau système de traction intégrale intelligent et à une transmission automatique à huit rapports.

Pour que vous connaissiez plus en détail la gamme de moteurs du Land Rover Discovery révisé, nous vous laissons ici les données des versions à moteur diesel:

D250: moteur MHEV, six cylindres de 3,0 l, 249 ch et 570 Nm entre 1250 et 2250 tr / min;

D300: moteur MHEV, six cylindres de 3,0 l, 300 ch et 650 Nm entre 1500 et 2500 tr / min.

Quant à l’offre essence, voici leurs chiffres:

P300: moteur MHEV, quatre cylindres de 2,0 l, 300 ch et 400 Nm entre 1500 et 4500 tr / min;

P360: moteur MHEV, six cylindres de 3,0 l, 360 ch et 500 Nm entre 1750 et 5000 tr / min.

La version R-Dynamic est également nouvelle

Avec le arrivée des premières unités prévue en février 2021, le Land Rover Discovery révisé sera disponible dans les versions suivantes: S, SE, HSE et dans la nouvelle version R-Dynamic.

Avec un caractère plus sportif, cette version comprend des détails exclusifs tels qu’un pare-chocs plus bas et plus large, des détails en «Gloss Black» ou l’intérieur avec des finitions en cuir bicolore.

Bien que le magazine Discovery soit déjà en vente, en ce qui concerne les prix, nous savons seulement qu’il peut être acheté à partir de 86095 euros.