Maduro s’attend à un nouveau dialogue avec la Maison Blanche

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a déclaré que son gouvernement s’emploierait à établir un dialogue avec les États-Unis (États-Unis) sous la direction du président élu Joe Biden après la détérioration des relations avec le président actuel Donald Trump.

«J’espère que nous pourrons travailler pour relancer des canaux sincères et directs de dialogue décent entre le futur gouvernement de Joe Biden et le gouvernement que je préside», a déclaré Maduro dans un discours diffusé à la télévision d’État dimanche (8), au lendemain de l’ancien vice-président. des États-Unis pour être déclaré vainqueur de l’élection.

Le républicain Donald Trump a utilisé des sanctions économiques et des pressions diplomatiques pour amener le dirigeant socialiste vénézuélien à démissionner, l’accusant de corruption, de violations des droits de l’homme et de fraude lors de sa victoire lors de la réélection de 2018.

Washington a fermé l’ambassade de Caracas l’année dernière et a rompu ses liens avec Maduro après avoir reconnu Juan Guaidó, le président de l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition, comme le leader légitime du Venezuela. Des dizaines d’autres pays ont également reconnu Guaidó, et les États-Unis ont imposé des sanctions à l’industrie pétrolière d’un membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Les collaborateurs de Biden ont déclaré qu’il ferait pression pour une aide humanitaire au Venezuela et modifierait la structure des sanctions, sans la démanteler entièrement. Les sanctions se sont avérées populaires auprès des partisans de l’opposition au Venezuela, ainsi que de nombreux électeurs d’origine vénézuélienne et cubaine en Floride, un État clé étroitement contesté entre démocrates et républicains.

Maduro et Guaidó ont tous deux félicité Biden pour la victoire de samedi.