Netflix a confirmé la date de sortie de Vikings: Valhalla et a révélé de nouvelles images

Ubisoft Assassin's Creed Valhalla PS4

Après Origins et l'Egypte, puis Oddysee et la Grèce antique, voici Valhalla et l'âge des Vikings!Vous incarnerez Eivor, redoutable Viking dont l'esprit a été bercé, dès sa plus tendre enfance, par de glorieux récits de combats.Dans ce nouvel opus, le mode de combat connait une évolution avec le combat à deux mains, deux armes ensemble ou jointes au port du bouclier. Vous mènerez des raids contre vos ennemis, ferez prospérer votre peuple, et affirmerez votre pouvoir politique en vue de vous assurer une place parmi les dieux, au Valhalla.Un très beau jeu vaste, emprunt de conquêtes de combats et de grandeur. Une aventure magistrale qui ne décevra pas les fans de la série, le jeu se place dans la suite des deux opus précédents sans déroger à la recette de base.La guerre fera rage. Des royaumes tomberont. Car telle est l'époque des Vikings.