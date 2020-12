Shingeki no Kyojin: quand et comment regarder la saison 4, épisode 3

Shingeki no Kyojin avance rapide avec votre quatrième et dernière saison. La série animée qui connaît un succès international prendra fin dans les mois à venir et les fans ne veulent manquer aucun détail. Après les deux premiers épisodes mobilisateurs, les fans attendent le troisième avec enthousiasme. Parcourez tous les détails pour le voir!

La quatrième année du spectacle est venue avec quelques changements comme la nouvelle ouverture et la fin qui ont divisé les fans. Dès la première du premier chapitre, Attack on Titan a enseigné les histoires dramatiques des Marley Warriors avec des scènes spectaculaires. Même dans l’un d’eux, les fans pensaient avoir vu Eren.

De quoi parlera Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 3?

L’épisode 3 sera appelé « La porte de l’espoir » et sera basé sur les chapitres 94, 95 et 96 du manga. Autrement dit, à partir de la page 27 à 45. Le lancement devrait à nouveau se concentrer sur les soldats avec un accent principal sur Reiner Braum et son histoire de combattant eldien.

Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 3 Première?

Ce dimanche 20 décembre L’épisode 3 de la saison 4 sera présenté en première en Amérique latine après-midi et au Japon dans la nuit. L’épisode sera diffusé sur la chaîne locale NHK à 00h10 le lundi 21 décembre.

Comment regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 3?

CrunchyrolIl téléchargera l’épisode lui-même 20 décembre avec sous-titres en espagnol et en HD, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Les fans qui ont la version gratuite devront attendre une semaine pour la voir jusqu’à 27 décembre. Par contre, c’est dimanche et vous pouvez profiter du premier et du deuxième chapitre.

À quelle heure regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 3 sur Crunchyroll Premium?

Dimanche 20 décembre

14h45 | Mexique

17h45 | Argentine

15h45 | La Colombie

15h45 | Pérou

17h45 | Chili