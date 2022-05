La théorie de Quentin Tarantino sur Top Gun

Paramount Pictures

Ce jeudi, Paramount Pictures a sorti la suite du classique des années 80 réalisé par Tony Scott. Nous rappelons la vision du responsable de Pulp Fiction sur l’histoire d’Iceman et Maverick.

©IMDBTom Cruise dans le rôle de Pete Mitchell.

En 1986, Tony Scott présenté au monde meilleur pistolet avec les premiers rôles de Tom Cruise et Val Kilmer, dans une histoire entièrement centrée sur qui était le meilleur pilote de l’US Navy. Près d’une décennie plus tard, Quentin Tarantino Il était chargé de prendre cette histoire pour développer une théorie inhabituelle. Devenez le personnage de Siddu film Dors avec moi, Tarantino il a un échange avec un autre personnage à qui il explique sa vision.

Selon Sid, meilleur pistolet il est « l’un des meilleurs scénarios jamais écrits dans l’histoire de Hollywood”. Ainsi, il est chargé d’expliquer à son homologue qu’il y a un détail qui cache le film de Tony Scottqui a à voir avec le fait qu’il ne s’agit pas « un homme qui combat sa propre homosexualité ». Selon le caractère de Tarantino, Maverick (Croisière) est tenté par Homme de glace (Kilmer) dépenser « prochain gay ».

« Tu as un Maverickqui est à la limite, et aussi à homme de glace et toute son équipe. Ils sont homosexuels, ils représentent les hommes homosexuels. »assure Sid. De l’autre côté de l’échelle se trouve Charlie (Kelly Mc Gillis) qui représente l’hétérosexualité dans la théorie présentée dans Dors avec moi. « Il dit : ‘Non, non, non ! Optez pour le côté normal, respectez les règles’”. En fait, cette position soutient que franc-tireur et charlie ils n’ont pas de relations sexuelles tant qu’elle n’est pas dans l’ascenseur « habillé comme un homme ». Sid Expliquer: « Elle est comme, ‘D’accord, c’est comme ça que je vais avoir ce gars. Il est du côté gay, donc je vais le ramener à partir de là.' ».

Bien que tout rentre parfaitement dans l’explication du personnage de Quentin Tarantinoil y a un petit détail qui jette par-dessus bord ce qu’il dit. Sid note que vers la fin de meilleur pistoletune fois qu’ils en ont fini avec les Russes et qu’ils retournent à la base navale où « homme de glacequi a essayé d’avoir Maverick tout le temps, l’a enfin. Et quelle est leur dernière ligne de dialogue lorsqu’ils sont heureux ensemble ? « Tu peux chevaucher ma queue quand tu veux. » Et que répond-il ? ‘Vous pouvez monter le mien!’”. La réalité est que la ligne de dialogue à la fin qui homme de glace dit est: « Tu peux être mon compagnon quand tu veux ».

+ La théorie de Tarantino a été défendue par l’éditeur de Top Gun

Au-delà de savoir si la vision de Sid est vrai ou non, il y a une voix autorisée qui est d’accord avec le directeur de Pulp Fiction. Chris Lebensonéditeur de meilleur pistoletparlé avec Regarde qui j’ai trouvé à ce sujet et a précisé qu’avec Tony Scott rire quand ils ont entendu la version du personnage de Tarantino dans Dors avec moi. « C’est amusant d’y penser, mais à l’époque, nous n’y pensions pas. »a assuré le réalisateur, qui a mis en lumière les séquences du match de volley et la scène après la mort de Oie comme deux moments qui pourraient justifier la vision de Tarantino.

