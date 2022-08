She-Hulk, Disney+ : Vous pouvez désormais avoir rendez-vous avec Jennifer Walters sur Tinder

La prochaine série à être diffusée en Disney+ »She-Hulk : Défenseur des héros », semble faire un saut dans la vraie vie avec sa campagne promotionnelle, car maintenant en tinder, vous ne trouverez ni plus ni moins que Jennifer Walters, le personnage principal de la série »She-Hulk ». Les utilisateurs de Tinder ont commencé à remarquer un profil étrange qui semble offrir la possibilité de glisser vers la droite pour aller à un rendez-vous avec She-Hulk.

Bien qu’il ne s’agisse clairement pas d’un vrai profil, il s’agit d’une publicité pour promouvoir la nouvelle série Disney+. Matching She-Hulk ne convoquera personne pour un rendez-vous avec la grande dame verte, mais une capture d’écran d’un utilisateur de Twitter montre ce qui se passe si vous glissez pour sortir avec Jennifer : un court message les invitant à regarder la nouvelle émission télévisée héroïne.

Alors que le profil Tinder réel de Jennifer Walters n’est qu’une annonce, les bandes-annonces de la série ont déjà offert un aperçu de la vie amoureuse de la mi-avocate, mi-super-héroïne, et son profil Tinder promet que les fans auront l’occasion de » voyez à qui vous correspondez » lors de la première officielle de la série.

Pour en revenir à She-Hulk: Defender of Heroes, la showrunner Jessica Gao a récemment révélé qu’elle avait en fait un peu de conflit avec le réalisateur de Marvel, Kevin Feige, sur ce qu’il fallait montrer et ce qu’il fallait économiser plus tard dans la première bande-annonce de She-Hulk: Defender. des héros. »She-Hulk : Défenseur des héros ». Dans la première bande-annonce, les fans ont eu un bref aperçu de l’équilibre entre le drame juridique et l’action de super-héros qu’ils peuvent attendre de la série Disney +.

La nouvelle série associera également Jennifer Walters à son collègue avocat. Matt Murdock, également connu sous le nom de Daredevil. Murdock a fait sa dernière apparition dans l’univers cinématographique Marvel dans »Spider-Man : Pas de retour à la maison2021, mais un artiste de l’équipe a déclaré que l’apparition de Daredevil dans « She-Hulk » était en préparation depuis bien plus longtemps. Daredevil aura également sa propre émission Disney +, faisant suite à » Daredevil » de Netflix intitulé « Daredevil : né de nouveau ».

La série She-Hulk : Defender of Heroes arrive sur Disney+ le 18 août.