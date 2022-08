Pas seulement Marvel: 7 films de Sebastian Stan à regarder pour son anniversaire

L’un des acteurs les plus populaires de ces dernières années célèbre aujourd’hui son 40 ans. On parle de Sébastien Stanla star qui a acquis une reconnaissance mondiale après sa participation au Univers cinématographique Marvel comme le soldat de l’hiver. Mais bien que l’intégration de la société de Kevin Feige ait servi de tremplin pour se faire connaître dans le monde, la vérité est qu’il a une filmographie très variée qui n’a rien à voir avec les super-héros.

C’était en 2011 lorsqu’il est apparu pour la première fois sur l’écran de Marvel Studios. C’était à propos de Captain America le premier vengeuroù il se met dans la peau de Bucky BarnesLe meilleur ami de Steve Rogers. Depuis, il a su former un duo imbattable avec Chris Evans au sein de la franchise. C’est qu’il a réussi à jouer Captain America et le soldat de l’hiver dans le rôle du méchant, pour se montrer plus tard dans Ant-Man, Captain America : Civil War, Black Panther, Avengers : Infinity War Oui Avengers : Fin de partie.

Avec toutes ces productions disponibles sur Disney+, il a même réussi à mener sa propre série avec Anthony Mackie : Le faucon et le soldat de l’hiver. Cependant, non seulement il s’est consacré à jouer Bucky Barnes, mais il a également décroché des rôles qui ont démontré sa polyvalence. L’un d’eux était Pam et Tommyla série dans laquelle il incarne Tommy Lee et dans laquelle il raconte tout sur le scandale sexuel avec Pamela Anderson.

Sa carrière est en constante ascension. Actuellement, il est en plein tournage Un homme différentle prochain film A24 dans lequel on le voit complètement méconnaissable. Encadré dans le thriller psychologique, il racontera l’histoire d’Edward, un homme qui – après avoir subi une chirurgie reconstructive du visage – devient obsédé par un acteur dans une production théâtrale basée sur sa vie antérieure. Alors que sa première est attendue, nous passons ici en revue 7 autres films très différents de Marvel que vous pouvez voir en streaming.

+ 7 films de Sebastian Stan à voir en streaming

-Frais

Plateforme: StarPlus

Terrain: Fresh suit Noa, qui rencontre le beau Streve dans une épicerie et, compte tenu de sa frustration face aux applications de rencontres, tente sa chance et lui donne son numéro. Après leur premier rendez-vous, Noa tombe amoureuse et accepte l’invitation de Steve à un week-end romantique, pour découvrir que son nouvel amant cache des appétits inhabituels.

– Le cygne noir

Plateforme: StarPlus

Terrain: Nina est une danseuse talentueuse mais instable au bord de la célébrité. Poussée à bout par son directeur artistique et une séduisante rivale, Nina perd le sens des réalités, ce qui la plonge dans un cauchemar.

– Mars

Plateforme: StarPlus

Terrain: Au cours d’une mission sur Mars, l’astronaute américain Mark Watney est présumé mort et est donc laissé pour compte. Mais Watney est toujours en vie. Contre toute attente, il doit trouver un moyen de contacter la Terre afin que les conflits puissent concevoir un plan de sauvetage et le ramener chez lui.

– Le diable à toute heure

Plateforme: Netflix

Terrain: Dans et autour de Knockemstiff, Ohio, des personnages sinistres – un prédicateur impie, un couple tordu et un shérif corrompu – convergent autour du jeune Arvin Russell alors qu’il combat les forces du mal qui le menacent, lui et sa famille. Situé dans la période de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre du Vietnam, il présente un paysage séduisant et horrible qui oppose les justes aux corrompus.

– Agents 355

Plateforme: Première vidéo

Terrain: Lorsqu’une arme top-secrète tombe entre les mains d’un groupe de mercenaires menaçant le monde, l’agent de la CIA Mace Brown doit s’allier à la spécialiste des armes Marie, l’ancienne membre du MI6 et informaticienne Khadijah, Graciela, une psychologue colombienne, et Lin Mi Sheng un femme mystérieuse. Les agents feront face à une mission létale sous le code « 355 ».

– Quand la fête se termine

Plateforme: StarPlus

Terrain: Mickey et Chloé sont deux jeunes américains vivant à Athènes qui vivent une romance passionnée mais de courte durée. Bientôt, alors que le séjour de Chloé en Grèce touche à sa fin, elle décide de découvrir si une aventure d’un week-end peut résister à la réalité de l’inévitable lundi.

– fins, débuts

Plateforme: Paramount Plus

Terrain: Au cours d’un an, une femme d’une trentaine d’années navigue dans des sentiments d’amour et de chagrin, découvrant la clé de la vie qu’elle veut de la manière et de l’endroit les plus inattendus.

