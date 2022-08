Mon autre moi : la série Netflix est-elle une histoire vraie ?

NETFLIX

La série turque créée par Nuran Evren Şit fait fureur sur la plateforme de streaming. Apprenez tout ce qui se cache derrière l’histoire de ces trois amis inséparables !

©NetflixMy Other Self a été créé par Nuran Evren Şit.

Comme chaque semaine, une fiction parvient à attirer l’attention des utilisateurs de Netflix se positionner parmi les plus vues de la dernière fois. Cette fois, le tour était mon autre moiongle série turque qui combine drame et romance, réussissant à exciter les abonnés les plus sentimentaux de la plateforme. Si vous avez déjà apprécié ses huit épisodes disponibles, vous vous posez probablement cette question : C’est une histoire vraie ?

Dans des genres comme la science-fiction, il est très facile de distinguer qu’une bonne partie des événements n’existaient pas au-delà des fantasmes captés à l’écran. Mais quand les intrigues sont si familières, il ne serait pas étrange de découvrir qu’en vérité, ces expériences se sont déroulées dans la vraie vie. Le spectacle mettant en vedette Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Seda Bakan et Serkan Altunorak il ne fait que le réaffirmer avec des scènes qui pourraient facilement faire partie de la routine.

de quoi s’agit-il exactement mon autre moi? Ses personnages principaux sont Ada, Sevgi et Leyla, trois amis qui ont partagé leur chambre pendant leurs études à l’université et qui sont maintenant devenus un trio inséparable. Mais ce lien est encore renforcé lorsque Sevgi reçoit un diagnostic de cancer. Ainsi, ensemble, ils embarquent pour un voyage vers Ayvalik trouver un homme nommé Zaman qui fait des séances de constellation familiale.

« Ce qu’ils ne savent toujours pas, c’est que ce voyage va changer leur vie, car il va les amener à rencontrer leurs familles respectives, leurs ancêtres et une autre version d’eux-mêmes », explique le synopsis officiel de Netflix. Et c’est que, avec ces mots, cela montre que cela pourrait être une expérience révélatrice qui est arrivée à une personne en particulier. faismon autre moi est-ce basé sur une histoire vraie alors? Bien que ces données puissent vous décevoir, la réponse est non.

La série turque a été créée par Nuran Evren assisle scénariste derrière Gönülçelen Soit Le cadeau. Ce n’est pas tout! De plus, il a travaillé dans Vatanim Sensin, la série 2016 dans laquelle Halit Ergenç et Bergüzar Korel ont joué, le duo reconnu pour leur travail comme Onur et Sherazade dans Les milles et une nuit. Sa vaste expérience à la télévision lui a permis de construire ce scénario qui a conquis les fans de feuilletons turcs. Et bien qu’il s’agisse d’une série 100% fictionnelle, elle a su trouver les facteurs qui attirent l’attention du public et lui rappellent des histoires de famille.

