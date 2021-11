Wicked Movie trouve ses pistes dans Cynthia Erivo et Ariana Grande

Le casting de Méchant vient d’ajouter deux grands noms pour jouer ses leads. Basé sur le spectacle à succès de Broadway du même nom, lui-même inspiré de Le magicien d’Oz, Méchant est en développement chez Universal avec Jon M. Chu à bord pour diriger l’adaptation cinématographique. Il n’a pas seulement été révélé que Cynthia Erivo jouera le rôle d’Elphaba avec Ariana Grande dans le rôle de Glinda. Les deux ont annoncé leurs castings respectifs avec des publications similaires sur Instagram.

Cynthia Erivo a posté une poignée d’images sur son compte Instagram, et avec la première photo véhiculant un air de choc, il semble que ce soit quand elle a découvert qu’elle avait décroché le rôle. D’autres photos la montrent en train de passer un appel vidéo avec Grande, qui est également ravie de leur casting en couple. Une photo révèle un bouquet envoyé à Erivo avec une note d’Ariana qui dit: « Chère Cynthia, honorée ne commence même pas à le couvrir. J’ai hâte de vous embrasser. Rendez-vous à Oz. »

Prenant également sur Instagram, Ariana Grande a posté quelque chose de similaire, en commençant par une image de la chanteuse et actrice comme si elle venait d’apprendre une très grande nouvelle. Elle a également révélé son propre bouquet avec une note d’Erivo disant : « Félicitations Miss A, la pièce a été faite pour vous, j’ai hâte de partager ce voyage musical avec vous. »

Méchant est raconté du point de vue des sorcières d’Oz, mettant un spin sur Le magicien d’Oz avec Dorothy servant de personnage plus mineur. Il suit deux amies sorcières, Elphaba (alias la méchante sorcière de l’Ouest) et Glinda (alias Glinda la bonne sorcière), dans les événements avant et pendant le voyage de Dorothy au pays magique d’Oz. La comédie musicale est devenue l’une des plus populaires au monde avec plus d’un milliard de dollars de revenus à Broadway.

Des efforts ont été déployés pendant de nombreuses années pour obtenir Méchant transformé en film, mais ce n’est que récemment que les engrenages ont vraiment commencé à tourner sur le projet. Plus tôt cette année, il a été rapporté que Jon M. Chu avait embarqué sur le projet pour en devenir le directeur. En été, Chu a fait le point sur le projet dans une interview avec Collider.

« Oui, bien sûr, nous allons avoir Oz, et tu vas être dans ce monde fou, et tu vas revisiter cet endroit innocent et tu vas voir que ce n’est pas aussi innocent que ça avait été dans le passé », a déclaré Chu. « Mais vous allez aussi voir que la relation entre ces deux femmes [Elphaba and Glinda] est plus réel que jamais, que nous allons être si proches d’eux. »

Il ajoute: « Nous allons les encourager à essayer d’entrer dans cette école ou quand l’une croise l’autre. Vous allez détester l’autre à un moment donné. Vous allez vouloir qu’ils se réconcilient à autre point, et tu vas sentir quand ils se séparent. C’est le plus important. Le spectacle ? C’est la partie facile, on peut embaucher beaucoup de monde pour faire ça. Ce sont ces petits moments… c’est ce qui va fais ça. »

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Méchant. Réalisé par Jon M. Chu, le film est co-écrit par Stephen Schwartz et Winnie Holzman. Marc Platt produit.

Sujets : méchant