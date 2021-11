Récapitulatif et critique de la première de Hawkeye: Hailee Steinfeld frappe dans le mille en tant que Kate Bishop

Hailee Steinfeld frappe dans le mille en tant que Kate Bishop, la dernière héroïne badass du MCU. Hawkeye la présente comme le protégé enthousiaste de Clint Barton (Jeremy Renner). La série limitée de six épisodes se déroule pendant un Noël animé à New York, deux ans après les événements d’Avengers: Endgame. Hawkeye a une sensation résolument sympathique et fantaisiste. Il regorge d’action avec une vision plus jeune, plus branchée et plus optimiste des aventures de super-héros ; ce qui est une bouffée d’air frais bienvenue pour les thèmes plus lourds des prédécesseurs Disney + de Marvel.

La première de la série, « Never Meet Your Heroes », s’ouvre en 2012 à Manhattan lors de l’invasion de la Terre par les Chitauri. La jeune Kate Bishop (Clara Stack) se cache avec horreur alors que l’attaque extraterrestre détruit le duplex chic de ses parents. Elle regarde un toit voisin avec admiration pendant que Clint Barton combat les Chitauri avec son arc et ses flèches. Elle supplie sa mère (Vera Farmiga) d’apprendre le tir à l’arc. Neuf ans plus tard, Kate (Hailee Steinfeld), vingt-deux ans, est une championne d’archère, d’artiste martiale, de gymnaste et d’escrime. Elle est forcée de quitter l’université après une cascade particulièrement effrontée.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Pendant ce temps, Clint Barton est à New York et passe du temps de qualité avec ses trois enfants. Il les emmène à « Rogers: The Musical », une chanson et un spectacle de danse sur la défaite des Chitauri par les Avengers. Clint ne supporte pas de voir la représentation scénique de Black Widow. Il ramène ses enfants à leur hôtel, mais est abasourdi par une nouvelle choquante. Un personnage qu’il avait longtemps pensé enterré a été ressuscité de manière très publique.

Dans l’épisode 2, « Hide and Seek », Clint Barton sort Kate Bishop d’une situation extrêmement dangereuse. Elle est absolument ravie de rencontrer son idole. Clint prévient que ses actions ont fait d’elle la cible d’un gang impitoyable portant des survêtements. Il doit nettoyer ses dégâts et retourner auprès de sa famille le jour de Noël. La situation se complique lorsque Kate révèle pourquoi elle a eu des ennuis. Le nouveau fiancé louche de sa mère (Tony Dalton) est peut-être un meurtrier ayant des liens avec la pègre.

Clint Barton est un combattant mortel dont les compétences avec un arc sont inégalées. Mais c’est aussi un père et un mari dévoué. Cet arc de personnage secondaire établi dans Avengers: Age of Ultron devient la force motrice de Hawkeye. Clint n’a pas entraîné sa fille (Ava Russo) à suivre ses traces. Kate Bishop, qui s’est forgée à son image, représente une autre fille qui a besoin de son aide. Leurs premières scènes ensemble sont fantastiques. Kate veut savoir tout ce qu’il peut lui apprendre. Clint panse correctement ses blessures pour qu’elles ne s’infectent pas. Ces conseils et cette chaleur inattendus comblent un vide dans la vie de Kate. Une base solide pour leur relation en tant que mentor et étudiant a été construite de manière réaliste.

Hawkeye surprend avec plusieurs moments de rire. Clint est obligé de faire face à quelques enchevêtrements loufoques. Sa réaction à l’absurde « Rogers : The Musical » est hystérique. L’épisode deux a une scène tout aussi humoristique qui m’a fait piquer. Kate Bishop contribue aux rires avec des répliques accrocheuses et un sarcasme pince-sans-rire ; surtout à son beau-père peu précis et en herbe. Je ne sais pas si la tragédie se profile ou si la série devient plus sombre, mais le ton léger fonctionne à merveille.

Hawkeye fait un excellent travail en présentant les nouveaux personnages et l’objectif principal attendu de la série. Clint est un père qui veut juste rentrer à la maison avec sa famille pour Noël. Nous sommes déjà à mi-chemin avec le troisième épisode à venir. Les principaux détails et rebondissements de l’intrigue devraient se produire rapidement. Hawkeye est bien parti. J’ai hâte de voir comment Yelena Belova (Florence Pugh) entre dans l’équation. Dans la scène post-crédits de Black Widow, elle a reçu l’ordre de tuer Clint Barton par Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Les producteurs mènent-ils à une confrontation Kate Bishop contre Yelena Belova? Ce serait spectaculaire. Hawkeye est une production de Marvel Studios. De nouveaux épisodes sortent tous les mercredis jusqu’au 22 décembre exclusivement sur Disney+.





Barry Keoghan joue-t-il secrètement un méchant emblématique dans The Batman ? Une conversation en ligne maintenant supprimée a peut-être révélé l’identité du personnage de The Batman de la star d’Eternals Barry Keoghan.

Lire la suite





A propos de l’auteur