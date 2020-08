Seulement 4 sont bons: Stiftung Warentest teste les lave-vaisselle intégrés

Stiftung Warentest a testé 18 nouveaux lave-vaisselle. Cette fois, l’accent est mis sur les appareils encastrés pour les grandes et petites cuisines. Seuls deux fabricants ont réussi à convaincre les testeurs de leurs lave-vaisselle.

Bosch et Bauknecht ont chacun remporté la victoire dans différentes catégories. Sur les 18 appareils intégrés testés, seuls quatre ont obtenu une «bonne» note. Les testeurs se sont concentrés sur les appareils intégrés avec les classes d’efficacité énergétique A +++ et A ++. Comprend huit lave-vaisselle entièrement intégrés et quatre partiellement intégrés d’une largeur de 60 centimètres. L’organisation de consommateurs a également testé des appareils étroits d’une largeur de 45 centimètres: ici trois lave-vaisselle entièrement intégrés et partiellement intégrés.

Les machines entièrement intégrées de Bosch sont impressionnantes

Le Bosch SMV46MX04E est le gagnant parmi les machines entièrement intégrées de 60 centimètres de large avec un panneau de commande caché. Il convainc par ses bonnes propriétés nettoyantes, sa robustesse et son faible volume: résultat du test “bon” (2,5). Bosch a également une longueur d’avance en ce qui concerne les appareils dotés d’un panneau de commande visible de 60 centimètres de large. Le SMI46MS04E s’adapte bien au degré de saleté et à la quantité de vaisselle et, comme son frère entièrement intégré, est silencieux et robuste. Il y a aussi un 2.5 ici. Les autres appareils testés d’une largeur de 60 centimètres n’ont été évalués que comme satisfaisants (six appareils) ou suffisants (quatre appareils).

Bauknecht à l’avant des lave-vaisselle étroits

Lorsqu’il s’agit de lave-vaisselle d’une largeur de 45 centimètres, les machines Bauknecht sont au top. Le modèle entièrement intégré BSIO 3O35 PFE X et le lave-vaisselle partiellement intégré BSBO 3O35 PF X ont tous deux reçu une évaluation satisfaisante (2,5). Les deux modèles Bauknecht nettoient bien dans les programmes automatique et court, mais utilisent beaucoup d’eau selon le testeur. Ils sont à la fois silencieux et robustes. Les autres appareils de cette catégorie ont tous été jugés satisfaisants.

Le test complet de Stiftung Warentest est disponible moyennant un supplément sur le site officiel.