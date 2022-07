Skate est le nom officiel de Skate 4, selon le développeur du jeu Electronic Arts Inc

Ces dernières années, le débat sur la meilleure série de jeux de skate a inclus Skate d’EA et Pro Skater de Tony Hawk.

Mais 12 ans se sont écoulés depuis la sortie de Skate 3, qui a enflammé le monde de YouTube et nous a fait tomber de nos planches et nous briser les os dans notre quête du kickflip parfait.

Mais maintenant, une suite est enfin en vue. Nous attendons tous avec impatience la sortie de Patin 4afin que nous puissions nettoyer nos patins et tenter un 900 sur le slopestyle.

Les créateurs de Skate ont décidé de réfléchir à tous ces changements dans le quatrième volet de la série, qu’ils appellent « la véritable évolution de la série », notant qu’au cours des dix dernières années, les jeux ont considérablement changé et de nouvelles formes de la monétisation et du multijoueur ont émergé, et le skateboard lui-même a également subi quelques changements.

Les options multijoueurs et d’autres formes d’engagement des patineurs sont fortement mises en jeu. L’une des fonctionnalités, par exemple, permettra aux utilisateurs de collaborer pour construire des zones de patinage, ou « CollaboZones », qui apparaîtront ensuite dans les mondes d’autres groupes de joueurs. Le lobby est actuellement testé pour 60 personnes par les développeurs.

EA a commencé à chercher des testeurs pour Skate en juin, et l’équipe de développement a reconnu que c’était un choix difficile de laisser les utilisateurs découvrir le jeu dans l’état « ou avant ».

Mais en fin de compte, ils veulent créer ce jeu avec les joueurs et solliciter leur contribution aussi tôt et aussi souvent que possible. Full Circle a l’intention d’inviter beaucoup plus de joueurs au Skate, même s’il ne pourra pas « faire venir tout le monde cet été ». « Dans les mois à venir », playtests.

Cuz Perry et Deran Chung ont initialement révélé Skate dans EA Play en 2020, ce qui était une nouvelle passionnante pour les fans de la franchise qui attendaient depuis Skate 3 en 2010 un nouvel épisode.