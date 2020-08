Porsche Panamera rénovée. Adieu Turbo, bonjour Turbo S et tous les prix

Encore frais après avoir établi le record de la berline exécutive la plus rapide du Nürburgring, le tissu est soulevé sur le rénové Porsche Panamera, dans la mise à jour typique de mi-carrière.

Parmi les principales nouveautés, nous avons deux nouvelles versions: un nouveau Turbo S (non hybride) et aussi un nouveau 4S E-Hybrid, qui promet plus d’autonomie électrique.

Au revoir Turbo, bonjour Panamera Turbo S

Nous rappelons que, jusqu’à présent, le Porsche Panamera Turbo S il était exclusivement hybride – rappelle ses caractéristiques balistiques – donc l’apparition de ce nouveau Turbo S sans être hybride est, en fait, une nouveauté.

Son arrivée signifie cependant la disparition de la Panamera Turbo (régulière) de la gamme – toutefois nous ne perdons pas …

La nouvelle Porsche Panamera Turbo S garantit un saut expressif de performances par rapport au Turbo «remis à neuf»: plus de 80 ch de puissance sont tirés du 4.0 V8 biturbo, de 550 ch à 630 ch. Le couple grimpe également de 50 Nm, des 770 Nm du Turbo aux 820 Nm du nouveau Turbo S.

La transmission est sur quatre roues via la boîte de vitesses PDK (double embrayage à huit vitesses), permettant à la nouvelle Panamera Turbo S atteindre 100 km / h en seulement 3,1 s (Mode Sport Plus) et la vitesse maximale de 315 km / h.

En plus des deux essieux moteurs, pour assurer une efficacité dynamique maximale, le nouveau Turbo S est équipé d’une suspension pneumatique à trois chambres, PASM (Porsche Active Suspension Management) et PDCC Sport (Porsche Dynamic Chassis Control Sport), c’est-à-dire , le système de contrôle actif des mouvements du corps qui comprend le Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

C’est cette nouvelle Porsche Panamera Turbo S que nous avons récemment vu établir le record des berlines exécutives du Nürburgring, après avoir parcouru les 20832 km du circuit en 7 min 29,81 s, avec le pilote de test Lars Kern aux commandes.

Panamera 4S E-Hybrid, l’autonomie à la hausse

En plus du Turbo S, l’autre grande nouveauté de la gamme renouvelée est la Panamera 4S E-Hybrid, la nouvelle et pour l’instant seule variante hybride brancher.

Le 4S E-Hybrid marie le V6 biturbo 2,9 de 440 ch avec un moteur électrique de 136 ch intégré dans le boîtier PDK à huit vitesses, ce qui se traduit par une puissance maximale combinée 560 chevaux et un couple maximal combiné de 750 Nm. Des chiffres qui offrent déjà des avantages respectueux: 3,7 s au 0-100 km / h et 298 km / h en vitesse de pointe, avec le Sport Chrono Pack, qui est de série.

Être un hybride brancher, il y a aussi de bonnes nouvelles dans le chapitre électrique. La capacité de la batterie a augmenté, passant des 14,1 kWh des variantes hybrides précédentes de la Panamera, à la 17,9 kWh.

En conjonction avec les optimisations effectuées à la fois dans les cellules de batterie et dans les modes de conduite pour une utilisation plus efficace de l’énergie, la Panamera 4S E-Hybrid dispose d’un autonomie électrique jusqu’à 54 km (WLTP EAER City), 10 km de plus que le précédent.

GTS, monter de niveau

Ce n’est plus un Turbo, il appartiendra au renouvelé Panamera GTS le rôle d ‘«intermédiaire» entre la (plus) balistique Turbo S et la Panamera régulière. Pour cela, Porsche a ajouté 20 ch au V8 biturbo, la puissance étant désormais de 480 ch (le couple maximal reste à 620 Nm). Les 100 km / h sont atteints en 3,9s et la vitesse maximale est de 300 km / h.

Également l’une des variantes les plus sportives de la gamme, la Panamera GTS rénovée et renforcée est livrée de série avec le système d’échappement sport – personne ne veut d’un V8 bâillonné …

Sous le GTS, nous trouvons le Panamera et Panamera 4, les versions régulières, qui restent fidèles au 2.9 V6 biturbo de 330 ch et 450 Nm.

Et plus?

La rénovation a concerné les trois carrosseries de la Panamera: la berline cinq portes, le fourgon Sport Turismo et la version longue Executive.

Les révisions apportées au châssis sont également communes à toutes les Panamera, Porsche renforçant non seulement le caractère sportif, mais également le confort – deux caractéristiques qui ne vont généralement pas de pair. Pour y parvenir, Porsche a revu à la fois l’action du PASM et du PDCC Sport, en plus de faire référence à l’introduction d’une «nouvelle génération de direction et de contrôle des pneus».

Tous les nouveaux modèles Panamera sont équipés de série de la façade Sport Design (avant d’être une option), qui se distingue par ses généreuses prises d’air et ses ouvertures latérales plus larges, ainsi que par la signature lumineuse avec une seule «barre». La bande de feu arrière a également été redessinée et il existe maintenant 10 modèles de roues différents, avec cette rénovation ajoutant trois nouveaux modèles de 20 “et 21”.

La Panamera Turbo S se distingue des autres par des prises d’air latérales encore plus grandes et de nouveaux éléments dans la couleur de la carrosserie, en plus de la signature lumineuse composée de deux «barres». Panamera GTS adopte des modules d’éclairage assombris pour se distinguer des autres.

Dans le domaine de la connectivité, Porsche Communication Management (PCM) comprend désormais de nouvelles fonctions numériques et des services améliorés, tels que les commandes vocales Voice Pilot, Apple CarPlay sans fil, entre autres.

Combien?

La Porsche Panamera rénovée peut désormais être commandée et arrivera chez les concessionnaires portugais à la mi-octobre prochain. Les prix commencent à 120930 euros pour la Panamera (régulière):

Panamera – 120 930 €;

Panamera 4 – 125 973 €;

Panamera 4 Sport Turismo – 132 574 €;

Panamera 4 Executive – 139 064 €;

Panamera 4S E-Hybrid – 138 589 €;

Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo – 141 541 €;

Panamera 4S E-Hybrid Executive – 152 857 €;

Panamera GTS – 189 531 €;

Panamera GTS Spor Turismo – 193 787 €;

Panamera Turbo S – 238 569 €;

Panamera Turbo S Sport Turismo – 243 085 €;

Panamera Turbo S Executive – 253511 €.

