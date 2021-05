Seth Rogen partage l’histoire de son audition désastreuse pour «8 Mile»

Pop! Vinyl Figurine Pop! Eminem en B-Rabbit - 8 Mile

Eminem vient de recevoir le traitement Funko Pop! à l'occasion de cette nouvelle pop de son personnage B-Rabbit dans son film "8 Mile"! Déjà connu dans le monde du rap, ce film récompensé de l'Oscar de la meilleure chanson originale pour "Lose Yourself" a permis a Slim Shady d'accroître encore plus sa notoriété auprès du grand public. Cette figurine Pop Eminem mesure environ 9cm et vient dans sa boîte-fenêtre Funko. Ajoutez cette nouvelle Funko Eminem à vos collections dès maintenant!