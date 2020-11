UNE Totem de l’immortel est un objet rare dans Minecraft qui empêchera le joueur de mourir. En d’autres termes, un Totem d’Immortalité empêchera le joueur de réapparaître et de perdre tous les objets, permettant ainsi au joueur de continuer à jouer dans la même zone. Ceci est utile pour tant d’instances dans Minecraft, comme l’exploitation minière souterraine, la lutte contre le dragon Ender ou l’invocation et le battement du Wither, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cet objet ne peut pas être fabriqué et ne peut être trouvé que sur un seul ennemi: Évocateurs. Cependant, il existe deux façons de trouver des Evokers dans Minecraft, ce qui vous donnera un Totem de l’immortalité. Ce guide vous montrera comment obtenir un totem de l’immortalité dans Minecraft et comment l’utiliser.

Comment obtenir un totem de l’immortel

Tuer un monstre Evoker est le seul moyen d’obtenir un Totem de l’immortel. Les évocateurs sont des villageois lanceurs de sorts qui attaqueront le joueur à vue. Les évocateurs ont 2 attaques: l’attaque des crocs et les vexes d’invocation. L’attaque des crocs de l’Evoker est une attaque à distance, dans laquelle les crocs apparaissent soit dans 2 cercles autour de l’Evoker, soit en ligne droite vers le joueur. Les Evokers invoqueront également des vexes qui volent autour et attaquent le joueur jusqu’à ce que le vex soit vaincu. Les évocateurs lâcheront toujours 1 Totem d’immortel lorsqu’ils sont tués, 100% du temps. Il est préférable d’être bien armé et équipé pour se préparer à chasser un Evoker, car le joueur combattra beaucoup plus de foules en cours de route.

Les Evokers ne peuvent être trouvés que dans deux endroits:

Les manoirs des bois n’apparaissent que dans les biomes de la forêt sombre ou les biomes des collines de la forêt sombre. Ces deux biomes sont souvent engendrés très loin du point de ponte. Le joueur doit planifier à l’avance et se préparer avant d’entreprendre ce voyage, car cela prendra très probablement du temps et sera dangereux.

Plusieurs Evokers peuvent apparaître à l’intérieur d’un manoir des bois. Si c’est votre méthode pour trouver un Evoker, assurez-vous de vous préparer avec beaucoup d’armes et d’armures enchantées pour vous protéger du danger. Alors que les Evokers sont votre cible, préparez-vous à combattre de nombreux monstres tels que les vindicateurs, les squelettes, les zombies, les araignées et les creepers. Toutes les pièces ne sont pas bien éclairées, c’est pourquoi ces ennemis apparaissent à l’intérieur. Pour en savoir plus sur Woodland Mansions, regardez cette vidéo d’OMGMinecraft ci-dessous.

Les évocateurs apparaissent également pendant les raids en difficulté normale et difficile. Les raids se produisent dans les villageois, et le joueur doit entrer avec l’effet de statut Bad Omen pour déclencher l’événement. En Normal, 1 Evoker apparaîtra pendant la vague 5. En Difficile, un maximum de 5 Evokers apparaîtra entre les Vagues 5-7.

Comment utiliser un totem de l’immortel

Pour que le Totem de l’immortalité prenne effet, le joueur doit avoir l’objet équipé dans l’une ou l’autre main. C’est la seule façon dont le Totem de l’immortel fonctionnera. Si le Totem de l’immortalité se trouve dans la barre de raccourcis du joueur mais n’est pas équipé, alors il ne prendra pas effet et le joueur mourra, perdant tous ses biens.

Le Totem de l’immortel ne peut être utilisé qu’une seule fois. Après une utilisation, il disparaîtra pour de bon. Une fois utilisé, le Totem de l’immortel appliquera ces effets de statut: