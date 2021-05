Kim Basinger insulte l’ex Alec Baldwin sur Instagram de la manière la plus douce possible

Kim Basinger a vu une opportunité de taquiner son ex-mari et elle l’a saisie!

Baldwin, 63 ans, a partagé une photo sur Instagram vendredi en se prélassant sur le canapé avec trois de ses fils, Romeo, Leonardo et Rafael. Il a sous-titré l’adorable photo de famille: «J’ai hâte de retourner sur ce canapé avec mon vieux gang.»

Basinger, 67 ans, avec qui il partage sa fille Ireland, a profité de l’occasion pour laisser un commentaire effronté sur la photo pour se moquer de son ex-mari.

« Tellement mignon …… eux je veux dire … 😂😂😂😂😂😂👌🏽👏👏👏🌈🥰🌸💫🙏🏻✨ », a-t-elle commenté.

Baldwin et Basinger se sont mariés en 1993, se séparant finalement près de neuf ans plus tard en 2002. Il s’est remarié en 2012 à son épouse actuelle Hilaria Baldwin quelques mois seulement après l’annonce de leur engagement initial. Le couple a six enfants ensemble: Carmen, 7 ans, Rafael, 5 ans, Leonardo, 4 ans, Romeo, 2 ans, Eduardo et la petite Lucia, née par mère porteuse en mars.

Alec Baldwin et Kim Basinger aux Golden Globe Awards le 18 janvier 1998. Getty Images / Getty Images

Au fil des années, Baldwin et Basinger ont trouvé un équilibre dans la coparentalité en Irlande depuis leur divorce. Hilaria a été transparente sur sa relation avec sa belle-fille dans le passé, s’ouvrant dans un post Instagram franc sur l’amour qu’elle a pour la jeune fille de 25 ans et sur la façon dont elle respecte la façon dont son mari et Basinger l’ont élevée.

La mère de six enfants de 36 ans a partagé une adorable photo dos à dos avec sa belle-fille dans un escalier, avec l’Irlande la dominant. Dans un moment rare, le co-animateur du podcast «Mom Brain» a abordé ce que c’est que d’être une belle-mère ainsi que les commentaires durs entourant leur relation.

«Je veux toujours y faire face avec autant de soin … si souvent, vous entendez des histoires d’horreur sur des beaux-parents diaboliques et je voulais m’assurer que je faisais bien avec la famille dans laquelle je me trouvais lorsque j’ai épousé Alec», a-t-elle écrit. «J’aime ma belle-fille autant que j’aime mes enfants biologiques et je deviens une maman lionne quand je vois des commentaires qui insinuent le contraire.

Elle a expliqué qu’avoir un beau-fils adulte est une question délicate, ajoutant: «Je pense que ma relation avec elle a été si réussie parce que je n’ai jamais essayé d’intervenir en tant que maman. Elle a une bonne mère, pour laquelle j’ai énormément de respect … et je me mets à la place de Kim: si mes enfants avaient une belle-mère, je voudrais qu’elle me laisse être numéro un.

Hilaria s’est souvenue du moment où elle a rencontré l’Irlande pour la première fois, disant à son mari que si sa fille n’était pas à l’aise avec leur relation, ils ne pourraient pas continuer à être ensemble. «Nous n’avons jamais eu de bagarre ou de mauvais moment. Moi non plus avec sa mère », a-t-elle poursuivi. « L’Irlande et moi nous aimons et elle sait que je suis là pour elle … et je sais qu’elle est là pour moi. »

Elle a expliqué: «En tant que personne qui l’aime, mon travail n’était pas d’intervenir et de prendre le relais … mais plutôt de respecter ce qui avait été pendant les 15 premières années de sa vie et d’en faire ensuite partie, d’une manière qui fonctionne. pour tout le monde. »

«Alors oui, parfois mon langage sur mes enfants biologiques ne l’inclut pas», a-t-elle conclu son message honnête. «Parce que je ne l’ai pas mise au monde et que je ne veux jamais manquer de respect au fait qu’elle a une mère merveilleuse. Mais cela n’enlèvera jamais à quel point je l’aime, j’ai besoin d’elle dans ma vie et je pense qu’elle est l’une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée. S’il vous plaît, ne cherchez pas d’ennuis là où il n’y en a pas. « Je t’aime @irelandbasingerbaldwin. »

Le sentiment est clairement réciproque! L’Irlande a défendu sa belle-mère en décembre dernier dans une série de vidéos sur Instagram Stories après qu’une controverse a éclaté autour de son accent et de son héritage espagnol. À l’époque, Ireland a déclaré: «C’est une bonne personne, c’est une personne attentionnée qui a toujours respecté ma relation avec mon père, et j’ai une excellente relation avec elle.»

Elle a doublé son soutien et son amour pour Hilaria le lendemain, écrivant en partie sur Instagram: «Comme je l’ai mentionné hier, j’aime beaucoup ma belle-mère. Je pense qu’elle est un être humain fort, gentil et attentionné. Sans rien dire de plus sur tout cela, je pense que c’est son affaire et non la mienne de discuter de ses antécédents familiaux et de répondre à vos questions.