Que dit le thème natal de Luis Miguel sur sa vie

Luis Miguel Il est propriétaire d’un talent unique qu’il a commencé à développer dès son plus jeune âge. Ce n’était pas une coïncidence. Son père, un musicien espagnol nommé Luis Rey, Il était également dédié à la musique. C’est pourquoi il a grandi parmi les guitares et différents groupes musicaux. C’est ainsi qu’il découvrit que lui aussi avait l’intention de se consacrer, un jour, à l’art. Mais, bien sûr, ce chemin n’était pas du tout facile.

Comme le montre la série de Netflix, L’enfance de Luis Miguel n’était celle d’aucun autre enfant de son âge. Malgré l’accompagnement et le soutien constants de sa mère, Marcela, Rey a commencé à faire pression sur lui dès son plus jeune âge pour devenir une star à tout prix.







De son don pour le chant ainsi que des difficultés de son enfance parle son thème natal. Le thème natal fait partie d’une étude qu’il fait en se astrologie en tenant compte de la date, de l’heure et du lieu de naissance d’une personne.

Contrairement à la croyance populaire, l’astrologie n’est pas une discipline prédictive. Alors qu’on nous a appris qu’il s’agissait simplement de regarder la dernière page d’un magazine pour voir comment vous vous en sortiriez en amour et en argent cette semaine-là, l’astrologie est bien plus que cela. C’est un outil disponible pour la connaissance de soi, pour comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de quelqu’un.

Et, bien sûr, cela ne dispense pas le célèbre. Luis Miguel a eu une vie très complexe et, en Divulgacher, nous avons parlé avec Ali Barrionuevo, astrologue et numérologue, et nous a donné des détails sur le thème natal du Soleil du Mexique. Vue.

+ Thème natal de Luis Miguel

Lettre Natale de Luis Miguel



Parmi le mystère qui accompagne Luis Miguel, il y a aussi sa date de naissance. Le chanteur fête son anniversaire le 19 avril. Cependant, le 18 avril à 23 h 30 dans la ville de San Juan, à Porto Rico, lors d’une tournée que son père faisait à travers le pays.

La date est confirmée par le journaliste Javier Leon Herrera, qui a écrit sa biographie Luis Miguel: L’histoire. « Marcela Basteri a cassé l’eau dans sa maison à 5 heures de l’après-midi le samedi 18 avril après deux jours de contractions. Les étoiles étaient sous le signe du Bélier. Elle est née exactement à 23h30 le samedi 18 avril. Comme je l’ai bien dit Il a fêté son anniversaire toute sa vie le mauvais jour, il est né le 18 avril et non le 19 avril« a écrit le journaliste.

Soleil en Bélier







Ce détail est extrêmement important car les aspects de la lettre sont différents. Mais comme l’a dit Herrera, Luis Miguel est de bélier. Selon Barrionuevo, cette énergie arienne parle de son identité.

« Sa manière d’être impulsive, dynamique et entrepreneuriale. Avec un grand pouvoir de décision, prendre des risques et aller pour ce qu’il veut et si cela ne fonctionne pas, il a la confiance en lui pour essayer à nouveau. Il est très individualiste et a une prédisposition à être égoïste. Intolérant et dominateur, conduisant facilement à la colère, mais sans rancune. Passionné par ce qu’il fait, comme il l’a montré tout au long de sa carrière« , dit l’astrologue.

Lune en Vierge

Marcela Basteri et Luis Miguel (Photo: Clarín)



D’autre part, en plus du Soleil, il est également nécessaire de comprendre où se trouvait la Lune au moment de sa naissance. Et, dans ce cas, il passait par le signe de Vierge. L’astrologue indique que l’énergie lunaire «parle des« émotions », et comment elles sont vécues dans les premières années de la vie à travers le lien avec l’environnement affectif (mère, père, frères et sœurs)».

Et, peut-être, ce n’est pas la position la plus confortable pour la Lune. « Étant dans le signe de la Vierge, son enfance est marquée par une maturité précoce, qu’en tant qu’enfant il était déjà traité comme un adulte. Il y avait un certain ordre, des habitudes et des détails auxquels il devait se conformer pour approcher la perfection dans son chant. « , a-t-il exprimé.

Et a continué: « Luis Miguel s’est sur-adapté à ces exigences imposées par son père, reportant ses expériences d’enfant au profit des besoins des autres. être utile et fonctionnel, pensant inconsciemment que ne pas le faire pourrait conduire à perdre l’affection de sa famille. Il est très marqué aussi comment depuis l’enfance, il ressentait le besoin de protéger sa mère; depuis qu’il a senti toute sa vulnérabilité. Tôt ou tard, ce refoulé a tendance à émerger et on a vu comment à l’âge adulte il a eu des excès et des débordements émotionnels « .

Ascendant en Capricorne

(Photo: Getty Images)



Pendant ce temps, une autre position à prendre en compte est la vers le haut. Et le vôtre est dans le signe de Capricorne. « C’est une énergie qui vient pour apprendre et se développer. Et cela demande de l’auto-soutien, de la structure et de la construction de sa propre individualité dans la responsabilité. Comme vous le savez, le lien avec son père était difficile et mystérieux, mais cela faisait partie de son apprentissage de la responsabilité et de faire les choses seul, voire de s’occuper des autres comme c’était le cas avec ses frères « , Barrionuevo a indiqué.

L’ascendant en Capricorne peut conduire à l’établissement de liens parternaux avec d’autres personnes et, dans le cas de Luis Miguel, cela s’est produit avec Hugo Lopez, votre manager.

Mercure, Vénus et Mars

Dans une carte natale, il y a les soi-disant planètes personnelles, qui en plus de la Lune et du Soleil sont Mercure, Vénus Oui Mars. Selon Barrionuevo, Luis Miguel a ces 3 planètes situées dans le domaine de l’art et de l’expression de soi.

«C’est quelque chose qui vous rendra très spécial. Possède un fort besoin de briller, d’être influent et pour les autres de tourner autour de lui« , fit-il remarquer.

Jupiter







À son tour, une planète aussi importante que Jupiter, puisqu’il est celui de l’abondance et de l’expansion, il se situe dans le champ de la profession et du statut social. « Cela apporte succès, prospérité et distinctions de carrière, comme l’a vécu le meilleur chanteur hispanophone », Il a dit.

Soleil et Saturne en Maison IV

Dernier point mais non des moindres, la position du Soleil et de Saturne par rapport aux maisons astrales. Luis Miguel a les deux planètes dans le Maison IV, qui est la portée de l’adhésion.

«C’est là qu’il fait son identité, brille et commence à façonner sa carrière. C’est pourquoi le nom « El Sol de México » est très approprié, étant donné qu’il y a eu ses débuts en tant que chanteur, le sentiment d’appartenir à ce pays, même s’il n’y est pas né.« , terminé.