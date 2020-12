Quelle était l’étoile de Bethléem?

La comète de Halley en 1986, capturée par l’astrophotographe Victor Rogus. (Crédit d’image: Victor Rogus.) « L’étoile » aurait pu être un ciel entier d’étoiles Cela nous amène à l’une des deux possibilités. La première est que les mages faisaient une interprétation astrologique du ciel. Le fait qu’ils aient dû demander à Hérode des directions à leur arrivée suggère qu’ils n’étaient pas conduits à leur destination finale par un seul objet brillant. A lire : Quand les vaccins COVID-19 commenceront-ils à faire une différence? L’astrologie était largement utilisée à l’époque, et avec les mages venant de Babylone, il est plausible qu’ils soient astrologues. Et en raison d’un alignement particulier des planètes et des étoiles, ils peuvent avoir lu une signification cachée parmi les étoiles, les menant au roi Hérode. Par exemple, l’affichage de Jupiter aurait pu être d’une grande importance ici, car l’astrologie associait la planète Jupiter à la royauté, de sorte que la lune la passant dans la constellation du Bélier le 17 avril 6 avant JC aurait pu annoncer la naissance du Christ. En relation: Images: la plus ancienne planche d’astrologue du monde « Les astronomes modernes n’accordent aucun crédit à l’astrologie, mais » moderne « est important dans ce contexte », a déclaré Weintraub. « Ce qui est important, c’est ce que les gens pensaient il y a 2 000 ans. L’astrologie était un gros problème à l’époque. L’explication que j’ai trouvée qui a le plus de sens est qu’elle était astrologique. » Ou, « l’étoile » aurait pu être une conjonction L’autre explication, plus astronomique, est qu’il y avait en effet un objet brillant dans le ciel – une conjonction entre les planètes et les étoiles. Une conjonction se produit lorsque deux corps célestes ou plus semblent se rencontrer dans le ciel nocturne de notre emplacement sur Terre. Ces événements peuvent se poursuivre chaque nuit dans un endroit similaire pendant des jours ou des semaines. Si les sages suivaient le moment de la conjonction, il est possible qu’ils aient été conduits dans une direction spécifique. En relation: La « grande conjonction » de Jupiter et de Saturne formera une « étoile de Noël » au solstice d’hiver L’astronome Michael Molnar a suggéré qu’une théorie de la conjonction pourrait être correcte dans son livre « L’étoile de Bethléem » (Rutgers University Press, 1999). Si «l’étoile» était le résultat d’une conjonction (et que cet événement historique s’est vraiment produit), alors il y a un certain nombre d’alignements différents qui pourraient être le coupable. Peut-être le plus prometteur, et celui que préfère Mathews, est un alignement de Jupiter, Saturne, la lune et le soleil dans la constellation du Bélier le 17 avril 6 avant JC Cette conjonction correspond à l’histoire pour plusieurs raisons. Premièrement, cette conjonction s’est produite tôt le matin, ce qui correspond à la description par l’Évangile de l’étoile de Bethléem comme une étoile montante du matin. Les mages ont également perdu de vue l’étoile, avant de la voir s’immobiliser à l’endroit où l’enfant Jésus gisait dans l’étable. Cela aurait pu être le résultat du mouvement rétrograde de Jupiter, ce qui signifie qu’il semble changer de direction dans le ciel nocturne lorsque l’orbite de la Terre la dépasse. « Normalement, les planètes se déplacent vers l'est si vous les suivez dans le ciel », a déclaré Mathews. « Mais quand ils passent par un mouvement rétrograde, ils se retournent et vont dans la direction où les étoiles se lèvent et se couchent la nuit [westward]. « Deux autres conjonctions à la même époque semblent également prometteuses. L'une est la rencontre de Jupiter, de Vénus et de l'étoile Regulus dans la constellation du Lion le 17 juin 2 avant JC Sans l'aide d'un télescope, les deux planètes apparaîtraient comme une seule «étoile», plus brillante que Vénus et Jupiter individuellement. Une autre conjonction s'est produite en 6 avant JC, entre Jupiter, Saturne et Mars dans la constellation des Poissons. Mais aucune de ces deux dernières conjonctions ne correspond autant à la description du Nouveau Testament que la conjonction qui s'est produite le 17 avril 6 av. Le mystère persiste Bien que les scientifiques aient exclu plusieurs possibilités, nous ne saurons peut-être jamais avec certitude ce qu’était l’étoile de Bethléem ou si cela s’est vraiment produit, à moins de découvertes archéologiques remarquables. Mais c’est une question qui revient année après année, et elle continuera de piquer l’intérêt des scientifiques et des historiens pendant de nombreuses années à venir. « Rien dans la science n’est jamais clos, ni dans l’histoire », a déclaré Mathews. « Nous ne saurons peut-être jamais si l’étoile de Bethléem était une conjonction, un événement astrologique ou une fable pour faire avancer le christianisme. Peut-être que c’était simplement un miracle. » Ressources additionnelles: Cet article a été adapté d’une version précédente publiée dans Tout sur l’espace magazine, une publication de Future Ltd.