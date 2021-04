Frankie Jonas, le 4e frère Jonas, a «  toujours détesté  » le surnom de «  Bonus Jonas  »

L’arbre généalogique des Jonas Brothers a en fait beaucoup plus de puissance de star que vous ne le connaissez peut-être.

Bien sûr, le célèbre groupe a des frères Nick, Joe et Kevin, mais il y a aussi un quatrième frère, Frankie, qui trace son propre chemin sous les projecteurs.

Surnommé « le Bonus Jonas » par les fans du groupe, le joueur de 20 ans s’ouvre dans une nouvelle interview avec Bustle sur son expérience de grandir si proche de la renommée de ses frères et comment des surnoms comme celui-là ont endommagé son sens. De soi.

«J’ai toujours détesté ce surnom», a déclaré Frankie Jonas. «Une grande partie de mon problème avec le fait d’être aux yeux du public était que j’étais considérée comme cette vision marchandisée de moi-même.»

Nick Jonas et Frankie Jonas assistent au dîner de la Ryder Cup au Fouquet’s Barrière en 2018 à Paris Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

«J’ai refusé d’appeler Frankie ‘Bonus Jonas’ après qu’il m’ait parlé de la façon dont cela lui faisait du mal», a déclaré Joe Jonas, qui s’est également entretenu avec le point de vente. «C’est tout à fait logique, et nous avons eu de longues conversations et des excuses à huis clos qui ont montré ma compréhension et mon respect pour ses souhaits. Je pense qu’il est injuste de se sentir deuxième, troisième ou quatrième meilleur par rapport à quelque chose; nous sommes tous égaux. »

Alors qu’il était presque adolescent, Frankie Jonas s’est connecté pour la première fois à Twitter sur son téléphone et il s’est cherché. «C’était vraiment horrible à lire pour un enfant de 12 ans», a-t-il expliqué, faisant référence aux insultes au sujet de son poids ou de son manque de célébrité qui ont endommagé son image corporelle et sa valeur personnelle.

Joe, Nick, Kevin et Frankie en 2008 à New York Jamie McCarthy / WireImage

«Beaucoup de choses étaient comme: ‘Si jamais vous vous sentez oublié, souvenez-vous de ce gars.’ Ou, «Frankie Jonas est un sac sans talent» », a-t-il ajouté.

« C’est devenu une forme d’automutilation de regarder ces choses », a poursuivi Frankie Jonas. «Ensuite, il est devenu essentiellement un TOC, comme un tic. Je ne pouvais pas m’arrêter. Je l’ai vérifié tous les jours, et je eu à, se sentir bien d’une certaine manière. C’est vraiment devenu un problème sérieux pour moi. Une grande partie de cela a perpétué l’idée que j’étais juste ce mème. J’étais ça blague, et toute mon identité vis-à-vis des gens était «adjacente», ce qui m’affectait vraiment moi-même et la façon dont je pensais au monde et à la façon dont je me sentais. «

Peu importe combien il a essayé de fuir la renommée de ses frères alors qu’il était adolescent, leur nom emblématique est resté avec lui. Mais aujourd’hui, il réfléchit à ces expériences différemment qu’il ne le faisait autrefois.

«C’était mon plus gros problème avec mon nom et avec mon image publique», a-t-il déclaré à Bustle. «À la seconde où les gens savaient qui était ma famille ou qui j’étais, j’ai senti ce lien, cette corde d’empathie, se couper.

Aujourd’hui, Frankie Jonas se prélasse à sa lumière sur la plate-forme de médias sociaux TikTok, où il a rassemblé près de 2 millions de followers et est devenu une star à part entière.

« Tout ce dont je parle sur TikTok … personne ne savait que c’était comme ça que je parle, comment je m’exprime, ce que je trouve drôle », a-t-il dit. «Je faisais juste des blagues, pensant que personne ne les entendait. Et puis les gens les ont entendues et les ont aimées. J’ai pensé: ‘Je vais continuer à faire ça,’ parce que je n’ai jamais eu ma chose vraiment. Cela ressemble tellement à mon truc. C’est tellement stimulant d’avoir quelque chose. «

