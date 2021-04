‘GuinGuin’, le pingouin volant, révélé comme l’indicateur zéro-g de SpaceX Crew-2

« GuinGuin », le pingouin volant, flotte en apesanteur à bord du Crew Dragon « Endeavour » de SpaceX en tant qu’indicateur de zéro g choisi par les astronautes Crew-2 le vendredi 23 avril 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Les astronautes à bord du premier vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX ont révélé une autre première après leur entrée en orbite: un pingouin volant.

Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA, l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Thomas Pesquet et Aki Hoshide de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) ont présenté leur compagnon normalement incapable de voler lors d’une visite vidéo de leur capsule « Endeavour » après leur lancement vendredi (23 avril).

« Nous avons un cinquième membre d’équipage et il peut réellement voler! » annonça Hoshide. «C’est un pingouin que nos garçons ont choisi et son nom est ‘GuinGuin’. Bienvenue GuinGuin dans l’espace! «

Le pingouin en peluche gris et blanc de 7 pouces de haut (18 cm) est l’indicateur de zéro g de la mission Crew-2. Lorsque Endeavour a atteint son orbite environ neuf minutes après avoir quitté le sol au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, GuinGuin a commencé à flotter, fournissant un indice visuel que les astronautes étaient maintenant dans l’environnement en apesanteur de l’espace extra-atmosphérique.

Une vidéo en direct de l’intérieur du vaisseau spatial a montré le pingouin rebondissant au bout d’une attache.

« C’était vraiment cool de voir GuinGuin commencer à voler après avoir atteint le zéro-g », a déclaré Kimbrough, le commandant de la mission, dans la vidéo.

Le jouet, qui par coutume a été choisi par certains des enfants de l’équipage, est la dernière entrée dans une tradition de plusieurs décennies qui a commencé à bord de missions spatiales soviétiques puis russes. Avant même de lancer ses premiers astronautes, SpaceX a emprunté la pratique et a piloté une Terre en peluche lors de son premier vol de démonstration Crew Dragon vers la Station spatiale internationale en mars 2019.

Cela a été suivi par un dinosaure à paillettes (« Tremor ») et une poupée en peluche de « Grogu », l’enfant (ou « Baby Yoda ») de la série Disney + Star Wars « The Mandalorian », sur le premier vol d’Endeavour, la démo de SpaceX -2 mission, et le vol Crew-1 sur Crew Dragon « Resilience », respectivement, en 2020.

My First Penguin, une peluche de Jellycat, basée à Londres, a été choisie comme astronaute de SpaceX Crew-2 comme indicateur de zéro g. (Crédit d’image: Jellycat)

« L’indicateur zéro-g cette fois était un joli pingouin pelucheux appelé ‘My First Penguin' », a déclaré Elon Musk, PDG de SpaceX, lors d’une conférence de presse post-lancement, faisant référence à la poupée par son nom de marque. « C’est ce joli pingouin moelleux qui flotte en ce moment en zéro-g. »

Fabriqué par la société de jouets en peluche Jellycat, basée à Londres, My First Penguin est vendu comme une poupée pour les nouveau-nés.

« Caché parmi les flocons de neige, mon premier pingouin est sur le point de sauter et de dire bonjour! » Jellycat a écrit sur la poupée sur son site Web. « Doux velouté dans une fourrure grise et crème avec des pieds orange super doux, cet aventurier antarctique est le cadeau parfait. »

Moins d’une heure après que Musk a révélé la marque du jouet, la poupée à 18,50 € a été épuisée chez Jellycat et ses détaillants en ligne. Une demande similaire a été observée pour les premiers indicateurs de zéro g après leur première révélation, y compris la Terre de Celestial Buddies et l’Apatosaurus Tremor de Ty’s.

«GuinGuin», le pingouin volant, flotte sous les commandes de l’écran tactile à bord du Crew Dragon «Endeavour» de SpaceX. Les astronautes de l’équipage 2, y compris l’astronaute de la NASA Megan McArthur (à droite) ont piloté la poupée comme indicateur traditionnel de zéro g, choisi par leurs enfants. (Crédit d’image: NASA TV)

«C’est plutôt mignon», a déclaré Musk à propos du pingouin.

De retour dans l’espace, GuinGuin n’était pas le seul «oiseau» à apprendre à se déplacer en zéro-g.

« Je suis en train de réapprendre », a déclaré McArthur, dont le dernier vol spatial remonte à 2009. « Je suis comme un bébé oiseau ici, réapprenant à me déplacer en microgravité. »

« Ça fait vraiment du bien mais ça fait aussi un peu bizarre. Heureusement, [the Dragon] est un joli petit espace pour que je puisse réapprendre à me déplacer », a-t-elle déclaré.

Poursuivre collectSPACE.com au Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.