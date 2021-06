Serena Williams dit qu’elle ne jouera pas aux JO de Tokyo

Serena Williams a déclaré qu’elle n’irait pas aux Jeux olympiques de Tokyo mais n’a pas voulu dire pourquoi lors de sa vidéoconférence d’avant Wimbledon avec des journalistes dimanche.

« En fait, je ne suis pas sur la liste olympique. … Pas que je sache. Si c’est le cas, alors je ne devrais pas être dessus », a déclaré Williams.

Williams, 39 ans, a remporté quatre médailles d’or lors des derniers Jeux d’été pour les États-Unis : en simple et en double aux Jeux olympiques de Londres en 2012 – qui ont organisé la compétition de tennis au All England Club – et en double aux Jeux de Sydney en 2000. Jeux olympiques et Jeux olympiques de Pékin 2008.

Toutes ses médailles d’or en double ont été remportées avec sa sœur aînée, Vénus, comme partenaire.

Aux Jeux de Rio de Janeiro 2016, Serena Williams a perdu au troisième tour du simple face à l’Ukrainienne Elina Svitolina et les frères et sœurs ont été battus au premier tour du double. Avant cela, ils avaient une fiche de 15-0 en tant qu’équipe olympique de double.

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai pris ma décision olympique », a déclaré Williams dimanche, la veille du début du tableau principal à Wimbledon, où elle tentera de remporter son 24e titre en simple du Grand Chelem. « Je n’en ai pas vraiment envie – je n’ai pas envie de les aborder aujourd’hui. Peut-être un autre jour. Pardon. »

Lorsqu’on lui a demandé ce que ce serait de ne pas participer aux Jeux d’été, Williams a répondu : « Je n’y ai pas pensé. Dans le passé, c’était un endroit merveilleux pour moi. Je n’y ai vraiment pas pensé, alors je vais continuer à ne pas y penser.

D’autres joueurs de tennis de haut niveau tels que Rafael Nadal et Dominic Thiem ont également déclaré qu’ils sauteraient le voyage au Japon, où les Jeux olympiques s’ouvriront le 23 juillet, un an après avoir été reporté en raison de la pandémie de coronavirus.

Roger Federer a déclaré samedi qu’il n’avait pas décidé de participer ou non aux Jeux de Tokyo et qu’il le découvrirait après avoir vu comment les choses se passent à Wimbledon.