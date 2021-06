Matrix: curiosités du chef-d’œuvre de la science-fiction

Le film original de Matrice créé en 1999 avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Laurence Fishburne dans le rôle de Neo, Trinity et Morpheus. L’intrigue du film raconte comment un homme ordinaire se réveille d’une simulation virtuelle qui est la prison que les machines utilisent avec les êtres humains. Il est secouru par Morphée et découvre ce que c’est « l’élu », un être doté de grands pouvoirs au sein du Matrice. L’histoire a ému le public du monde entier pour ses caractéristiques philosophiques qui invitaient à tout remettre en question.

Non seulement cela. Le film était aussi révolutionnaire du point de vue technique, avec un VFX exceptionnel pour l’époque, des combats de Kung Fu impressionnants et le Bullet Time, un effet visuel où l’action est vue au ralenti pour pouvoir remarquer en détail chacun des mouvements qui se produisent sur scène. Fascinant! Voici une série de curiosités sur le film qui a marqué toute une génération.

+ Curiosités de la Matrice







6. Will Smith ne voulait pas être le protagoniste

L’acteur de Hommes en noir a refusé le rôle principal de Matrice : Néo. Bien que l’interprète ait su choisir des projets réussis dans sa carrière, tels que Jour de l’Indépendance ou Bad Boys, dans ce cas, il a opté pour Far west sauvage au lieu du protagoniste de Matrice. De toute évidence, c’était une erreur dans la vie professionnelle de Smith de ne pas voir le potentiel du film Wachowski.

5. Keanu Reeves a partagé son salaire avec l’équipe

Tout le monde connaît et reconnaît la philosophie de vie de Keanu préfet qu’est-ce qu’on trouve loin des goûts matériels et profitez des détails les plus simples. Pure humilité. Dans ce cas, bon vieux Keanu a décidé de partager son salaire avec l’équipe du film ainsi que les droits perpétuels qui génèrent des royalties pour toujours.

4. Blessures graves

Les acteurs principaux du film se sont entraînés pendant des mois pour être à la hauteur des séquences d’action. Cela n’a pas empêché les blessures. Keanu préfet la colonne vertébrale a dû être opérée avant le début du tournage. D’autre part, Carrie-Anne Moss et Hugo Weaving se sont blessés aux hanches et Laurence Fishburne a reçu un coup sévère à la tête !

Les acteurs ont été blessés sur le tournage. (Photo: IMDB).



3. Une autre Trinité ?

Jada Pinkett Smith a été le premier considéré pour le rôle important de Trinité. Cependant, une fois que son mari a refusé le rôle de Néo, l’actrice a été licenciée par les responsables du projet. Mais l’interprète a laissé une image tellement positive que les Wachowski l’ont considérée pour le rôle de Niobe dans les suites. Ce personnage est un pilote de navire qualifié et l’intérêt amoureux de Morpheus.

2. Un autre acteur pour Morpheus

L’un des rôles clés de Matrice est le chef Morphée. Dans ce cas, interprété par Laurence Fishburne. Mais l’acteur n’était pas le premier choix pour ce rôle. La vérité c’est que Samuel L. Jackson il a rejeté la possibilité même après avoir lu le script. Un autre acteur qui a dit non à ce personnage ? Sean Connery, qui a dit qu’il ne comprenait pas l’intrigue du film.

1. La chambre de Néo

L’influence de la religion, de la philosophie et d’autres sources sur la mythologie de la matrice est bien connue. Dans ce cas, le roman de la Chambre 101 par George Orwell, il s’est fait une place dans le film. L’intrigue du livre raconte comment les personnages font face à leurs pires peurs et cauchemars dans cette pièce. Dans le film, l’appartement de Neo est 101, où le personnage devra prendre une décision clé pour se libérer de la matrice.