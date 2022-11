Picard Saison 3: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

Star Trek : Picard est sur le point d’entrer dans sa troisième et dernière saison; à première vue, ce sera un bon. picard promet une réunion complète du casting de La prochaine génération et ramènera certains des méchants les plus sinistres de l’ancienne série.





picard déjà stupéfait le public lors de sa première saison lorsqu’il a réinventé le Star Trek univers tout en rendant hommage à la performance emblématique de Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard. Il a créé une toute nouvelle distribution de personnages convaincants et a réussi à cacher quelques anciens surprenants en cours de route. Bien que l’équilibre entre la nouvelle histoire et l’ancienne soit généralement maintenu, Star Trek : Picard semble faire pencher la balance avec une réunion complète cette saison.

Le nouvel ennemi de la saison 3, Vadic, incarné par la légendaire Amanda Plummer (Pulp Fiction), est encore très floue. Mais si quelque chose peut être tiré de la Star Trek : Picard bande-annonce, elle est une force puissante qui inspire la peur même dans le cœur du capitaine Picard. Les créateurs de l’émission ont déclaré que l’histoire de la troisième saison était inspirée d’un Colère de Khan-type de conflit, de sorte que le public doit être prêt à voir l’équipage de l’Enterprise – ou du Titan pour ainsi dire – faire face à son défi le plus dangereux à ce jour.





Star Trek : Picard : l’intrigue

Dans la saison 2 de picard, Q (John de Lancie) nous montre un avenir binaire cruel dans lequel la Fédération est remplacée par une société humaine cruelle et dominatrice où l’humanité s’efforce d’éliminer toutes les autres races extraterrestres. Nous apprenons que l’existence de la Terre telle que nous la connaissons dépend de la découverte par l’ancêtre de Picard de la première forme de vie sensible. Mais le généticien Adam Soong (Brent Spiner) cherche à déjouer ce complot dans sa poursuite du pouvoir sur la race humaine. Lorsque Soong est vaincu et que l’avenir est sauvé, Soong sort un dossier sur lequel sont écrits les mots « Project Khan ».

Bien que nous ne soyons pas certains des origines de Khan, nous savons que lui et ses partisans humains augmentés ont été impliqués dans la guerre eugénique. Ce que Picard a fait dans la saison 2 a peut-être empêché la Confédération humaine raciste d’exister, mais cela a peut-être provoqué par inadvertance la création de l’un des de Star Trek méchants les plus meurtriers.

Dans la saison 3 de picard, on sait que le Vadic d’Amanda Plummer est censé être l’ennemi central, mais ses origines restent un mystère. Il est possible que le « Projet Khan » du docteur Soong ait déclenché une chaîne d’événements qui ont créé Vadic. Son besoin de vengeance contre Picard pourrait être le résultat de quelque chose fait depuis longtemps au cours de la saison 2. Ou il est possible qu’elle soit elle-même augmentée; un effet secondaire raté de la guerre eugénique qui a appris que son existence tordue était causée par une erreur commise par Picard lors d’un voyage dans le temps.

picardLe voyage de la saison 2 dans le passé aurait également pu modifier des personnages familiers. Le descendant du docteur Adam Soong finira par expérimenter la conception d’un cerveau positronique, créant ainsi Data et son frère maléfique Lore. Nous avons vu dans la bande-annonce que Lore est de retour, mais nous ne savons pas comment ni pourquoi. Il se pourrait que le capitaine Picard ait besoin des esprits les plus sournois de l’univers pour l’aider à arrêter cette menace. Lore est également particulièrement bien placé pour comprendre les recherches d’Adam Soong et de son descendant. Picard a peut-être rassemblé Lore afin de l’aider à combattre Vadic. Il est également possible que Vadic ait trouvé Lore et l’ait envoyé après Picard.

Star Trek : Picard : le casting

Comme nous l’avons dit plus tôt, cette saison de picard mettra en vedette une énorme réunion des membres de la distribution de La prochaine génération. Comme toujours, Patrick Stewart jouera Jean-Luc Picard, mais cette année, ce casting mettra également en vedette LeVar Burton alors qu’il revient en tant que Geordi La Forge, Michael Dorn en tant que Worf, Gates McFadden en tant que Beverly Crusher et Brent Spiner de retour, pas en tant que Data. , mais comme son jumeau maléfique Lore. Jonathan Frakes et Marina Sirtis reviendront également pour reprendre leurs rôles de Will Riker et Deanna Troi, respectivement.

Le casting de cette saison comprendra également quelques surprises. Daniel Davis apparaîtra, mettant en vedette comme TNG’le méchant Moriarty. Dans l’ancienne série, La Forge et le docteur Pulaski ont créé Moriarty dans le Holodeck comme un puzzle généré par ordinateur capable de vaincre Data. Lors d’une surtension accidentelle, Moriarty est devenu réel et a été l’un des génies maléfiques les plus dangereux de l’Enterprise.

Deux nouveaux castings passionnants dans cette saison de picard viennent en relation avec le personnage de LeVar Burton. Ashlei Sharpe Châtaigne (Été cruel) et Mica Burton (Rôle critique) rejoindra le casting. Chestnut jouera l’enseigne Sidney La Forge, fille aînée de Geordi La Forge et barreur de l’USS Titan, et Mica Burton (la fille actuelle de LeVar Burton) jouera l’enseigne Alandra La Forge, la fille cadette de Geordi qui travaille aux côtés de son père.

Star Trek : Picard est prévu pour une sortie sur Paramount+ le 16 février 2023.