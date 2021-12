Mise à jour sur les meurtres de Delphi : compte Instagram prétendument lié aux meurtres d’Abigail Williams et de Liberty German

Banggood [Version mise à jour] V2 Thermomètre de douche à eau LED Celsius Fahrenheit Affichage de lheure Affichage automatiq

La description :V2 Thermomètre de douche à eau LED Celsius Fahrenheit Temps daffichage Débit Électricité Autogénératrice Température de leau compteur de Xiaomi YoupinLe thermomètre de douche numérique Tecboss LED permet aux utilisateurs de surveiller en temps réel la température de la douche. Il est auto-alimenté et comprend principalement un générateur hydroélectrique, un capteur thermique et un écran numérique LED. Avec cet appareil, vous pouvez facilement surveiller la température de leau en temps réel et prendre une douche plus agréable.Caractéristiques : Aucune pile requise - L’appareil récupère son énergie du flux d’eau, Qinstallation rapide et facile sans aucun outil- convient aux pommes de douche à main. Matériaux approuvés pour leau potableComme essentiel à la maison- servir et surprendre votre mari, votre femme ou vos enfants. (Surtout pour les familles ayant des enfants en bas âge ou des bébés)Capteur de température de haute précision- Écran led étanche rotatif à 360 ° pour une meilleure visualisation.Design élégant et élégant - qualité supérieure même adaptée à tous les hôtels cinq étoiles niveau. Spécification :ModèleThermomètre de douche à eau LED V2MatérielABS + PCCouleurArgentType de filetage1/2Caractéristiques- Affichage de la température (ºC / ºF)- Étanche LÉcran ED, rotatif à 360 °- calcule Temps dutilisation AutomatiquementÉcart de température0ºC-100ºC / 32ºF-212ºFErreur de mesure± 0.5ºC / 1ºFPrécision de mesure0.5ºC / 1ºFPlage de synchronisation≤ 99heures