Selena Gomez : les révélations les plus choquantes de son documentaire

Un documentaire sur la vie de Selena Gomez est arrivé sur Apple TV+ et il est certainement très révélateur sur les différentes alternatives que la chanteuse est passée.

Selena Gomez C’est une figure qui génère une attraction naturelle et compte un grand nombre de followers prêts à consommer tout type de contenu concernant la chanteuse américaine. Pour cela AppleTV+ a eu le plaisir de présenter le documentaire Selena Gomez : Mon esprit et moi qui raconte la vie de cet artiste de 2016 à nos jours avec plus d’une révélation.

Filmé par le réalisateur de Action ou Vérité, Alek Keshishianresponsable du clip vidéo 2015 mains à moi-même de Selena Gomezle film montre la chanteuse de 30 ans parler de sa carrière, de sa santé mentale et un peu de son histoire relationnelle, quelque chose qui fascine toujours les personnes conscientes des liens amoureux des célébrités.

+Les révélations du documentaire

.5. La relation nulle avec son père

Ricardo Joel Gómez est le père de Selena. Il a eu sa fille avec Mandy Teefey lorsque la mère de l’artiste était adolescente et ses parents se sont séparés lorsque la chanteuse avait 5 ans. Entre les larmes, la figure a affirmé que son père lui avait clairement fait comprendre qu’il l’aimait et qu’il était toujours convaincu qu’il pouvait « Faire n’importe quoi »mais elle avoue qu’ils ne sont pas proches actuellement bien qu’il lui manque « beaucoup ». « Il sait, alors »conclut Séléna.

.4. Pourquoi avez-vous suspendu votre tournée 2016 ?

Selena Gomez a annulé cette tournée après 55 représentations et a avoué qu’à cette époque, elle souffrait de graves problèmes de santé mentale tels qu’une anxiété sévère, une dépression et des crises psychotiques. Elle a reçu un diagnostic de trouble bipolaire, qui était encore pire parce qu’elle avait un lupus. La tournée Revival était une scène sombre !

.3. Il n’a jamais apprécié les tournées promotionnelles

Selena n’aime certainement pas mener des interviews : « C’est le moins que j’aime faire au monde », dit-elle, montrant à quel point elle est bouleversée par certaines des questions idiotes et maladroites posées dans ce contexte. Puis il perd son sang-froid et exprime : « Savez-vous à quel point cela me fait me sentir bon marché? »tout en assurant à votre équipe : « J’ai l’impression d’être un produit ».

.deux. Le lien avec Justin Bieber

Selena Gomez ne nomme jamais Justin Bieber dans le documentaire, mais le dossier audiovisuel utilise des images de paparazzi la harcelant et l’interrogeant sur sa relation avec la chanteuse. « Je me sentais hanté par une relation passée que personne ne voulait quitter », exprime l’artiste à propos de cette situation qui a dû la perturber pendant longtemps. Après tout, c’est une chanteuse célèbre mais elle mérite de mener sa vie privée comme elle l’entend.

.1. Le hit que tu as écrit en 45 minutes

C’est à propos de la chanson Te perdre pour m’aimer qu’il a co-écrit avec Julia Michaels et Justin Tranter en 45 minutes. Sans doute le sujet qui lui a pris le moins de temps à écrire mais dont le but était de montrer qu’il était « triste ». « La chanson a été inspirée par ce sentiment d’obsession. Essayez de savoir que vous avez perdu chaque partie de qui vous êtes juste pour vous redécouvrir. »exprimé tout en notant qu’il penchait pour surmonter la rupture avec Bieber.

