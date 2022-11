Connexion des bandes LED : expliqué étape par étape

Avec les bandes LED, vous fournissez un éclairage individuel dans votre maison. Ils sont faciles à installer et peuvent être combinés et attachés selon vos souhaits – par exemple en connectant deux bandes LED ou plus ensemble. Nous allons vous montrer étape par étape comment le faire.

Toutes les bandes LED ne peuvent pas être coupées à la bonne taille Important: Vous ne pouvez pas couper toutes les bandes de LED en plusieurs parties. Vous trouverez des informations à ce sujet sur l’emballage ou dans le mode d’emploi. Si la découpe est possible avec votre modèle, recherchez un petit symbole de couteau ou de ciseaux sur la bande LED : Vous ne pouvez couper qu’à ces points – sinon vous rendrez la bande LED inutilisable.

Comment connecter des bandes LED ensemble ?

Pour connecter les bandes LED entre elles, vous avez deux options : vous pouvez les souder ensemble ou utiliser un connecteur. Si vous soudez, vous devez d’abord étamer les fils. Ensuite, vous alignez les fils et les soudez ensemble. Si vous utilisez un connecteur, alignez les fils et insérez-les dans le connecteur. Vous pouvez découvrir exactement comment les deux fonctionnent dans ce qui suit.

Couper des bandes de LED



Ne coupez qu’aux points marqués !



Image : © AdobeStock/demarco 2022



Un certain instinct est requis ici. Tout d’abord, coupez la bande LED à la longueur souhaitée avec un couteau bien aiguisé ou des ciseaux – suivez les marques de coupe sur la bande. Assurez-vous que les extrémités sont coupées droites et propres. Ensuite, vous connectez les bandes ensemble.

Les bandes LED se connectent par soudure

Si vous avez déjà soudé, vous pouvez connecter des bandes LED en quelques minutes seulement. Si vous n’avez aucune expérience de la soudure, il est préférable d’utiliser des connecteurs. Vous pouvez découvrir comment procéder ci-dessous.

Comment souder deux bandes LED ensemble :

Il y a deux ou plusieurs petits cercles aux intersections des bandes LED : ce sont les points de soudure. Dépoliz-les délicatement avec du papier de verre. Etamez les joints de soudure de sorte qu’une petite boule de soudure repose sur chaque poteau circulaire. Prenez un morceau de fil isolé et dénudez quelques millimètres d’isolant aux deux extrémités. Souder le morceau de fil à la borne positive d’une bande. Ceci est généralement marqué d’un plus. Soudez l’autre côté du fil isolant à la borne positive de l’autre bande. Répétez cette étape pour les bornes négatives des deux bandes (moins).

Un avis: Les bandes RVB multicolores ont également plusieurs connecteurs. Vous connectez ces modèles en utilisant le même principe : soudez un fil entre deux bornes identiques de la bande LED pour les connecter. Collez la jonction des deux bandes LED avec du ruban adhésif ou de la gaine thermorétractable pour les isoler.

De cette façon, vous pouvez créer une connexion sûre et fiable entre deux bandes LED. Cette méthode fonctionne également avec deux bandes de fabricants différents – à condition qu’elles soient du même type, par exemple deux bandes blanc pur ou deux bandes RVB.

Coupler les bandes LED avec un connecteur

Pour connecter deux bandes LED ensemble sans avoir à souder, vous pouvez utiliser un connecteur. Ces fiches sont incluses avec la plupart des bandes LED. Ils sont soit encliquetés, soit vissés.

Il existe différents types de connecteurs :

Le type le plus courant est la fiche à deux broches, utilisée par exemple pour les bandes de 12 volts. Ces bandes LED ne fournissent généralement qu’une lumière blanche.

Il existe également des fiches à trois broches pour les bandes de 24 volts. Le connecteur à trois broches est principalement utilisé avec les bandes RVB.

Les bandes RGBW (c’est-à-dire RVB et blanc) nécessitent un connecteur à quatre broches.

Il n’y a pas de connecteurs avec votre bande LED, vous en avez besoin de nouveaux ou vous n’en avez pas assez ? Vous pouvez également les acheter plus tard – assurez-vous simplement de choisir le bon type.

Comment connecter deux bandes LED avec un connecteur :

Un avis: La procédure exacte diffère d’un modèle à l’autre. Nous expliquons la connexion en utilisant un connecteur à clic comme exemple.

Placez les deux bandes de LED l’une à côté de l’autre. Ouvrez le connecteur clic et placez-le entre les deux extrémités des bandes LED. Insérez l’extrémité d’une bande dans le connecteur de manière à ce qu’elle touche les contacts métalliques exposés sur son côté. Faites glisser l’autre bande dans le connecteur de sorte qu’elle touche les contacts sur son côté. Les deux bandes doivent occuper chacune la moitié de l’espace dans le connecteur. Pliez le connecteur à clic et appuyez doucement jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Grand effet : éclairage indirect avec bandes LED



Les bandes LED créent des effets atmosphériques si vous les placez correctement.



Image : © Unsplash/Zishan khan 2022



Les bandes LED sont idéales pour l’éclairage indirect. Cela est particulièrement vrai lorsque vous travaillez avec des bandes découpables qui peuvent être couplées individuellement. Vous pouvez donc les cacher presque n’importe où pour créer une certaine ambiance lumineuse de manière discrète mais ciblée.

En installant des bandes LED sous les placards, dans des niches ou le long des corniches, vous créez l’ambiance adéquate dans chaque pièce. Ce type d’éclairage indirect crée de grands effets : il peut mettre en valeur des œuvres d’art, éclairer des coins sombres ou simplement créer une lumière douce et relaxante.

Résumé : Connectez plusieurs bandes de LED