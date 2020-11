SEAT Leon e-HYBRID. Tout sur le premier hybride rechargeable de SEAT

Déjà disponible depuis un certain temps sur notre marché, la gamme SEAT Leon se développera à nouveau avec l’arrivée d’une variante hybride sans précédent brancher, O SEAT Leon e-HYBRID.

Disponible en formats hayon et fourgonnette (Sportstourer), Leon e-HYBRID se présente comme le premier modèle de l’histoire de la marque espagnole à utiliser la technologie hybride brancher.

Esthétiquement, la Leon e-HYBRID se distingue du reste de Leon par deux détails: le logo e-HYBRID, placé sur le côté droit du hayon et la porte de chargement à côté de la roue avant gauche. Les roues Aero de 18 pouces, bien que disponibles dans le reste de la gamme, ont été spécialement conçues pour la SEAT Leon e-HYBRID.

A l’intérieur, la grande différence est la perte de capacité du coffre à bagages pour accueillir les batteries. Ainsi, la Leon e-HYBRID cinq portes offre 270 litres de capacité tandis que la version Sportstourer propose un compartiment à bagages de 470 litres, respectivement 110 l et 150 l de moins que les «frères» à combustion.

Numéros Leon e-HYBRID

Donner vie au premier hybride brancher chez SEAT, nous trouvons un moteur à essence 1.4 TSI de 150 ch qui est associé à un moteur électrique de 115 ch (85 kW) pour obtenir une puissance maximale combinée de 204 ch et un couple de 350 Nm. Valeurs envoyées aux roues avant grâce à une transmission automatique DSG à six rapports avec shift-by-wire.

L’alimentation du moteur électrique est une batterie de 13 kWh qui offre jusqu’à 64 km d’autonomie électrique (cycle WLTP) à des vitesses allant jusqu’à 140 km / h. Quant à la recharge dans un chargeur de 3,6 kW (Wallbox) cela prend 3h40min, alors que dans une prise de 2,3 kW, cela prend six heures.

Équipée de quatre modes de conduite – Eco, Normal, Sport et Individuel – la SEAT Leon e-HYBRID annonce une consommation de 1,1 à 1,3 l / 100 km et des émissions de CO deux 25 à 30 g / km (cycle WLTP). Tout cela malgré cette variante hybride brancher charge généreuse 1614 kg et 1658 kg, voiture et fourgonnette, respectivement.

Disponibles en deux niveaux d’équipement (Xcellence et FR), les prix de la nouvelle SEAT Leon e-HYBRID pour le marché national n’ont pas encore été annoncés.