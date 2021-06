L’Université de Saragosse demande à Wuolah de supprimer son matériel pédagogique téléchargé : les notes ne proviennent pas toujours des étudiants

Wuolah est une plateforme créée par quatre étudiants universitaires sévillanes en 2015 qui sert de référentiel de notes. Les étudiants peuvent télécharger leur travail sur le Web, tout le monde peut le télécharger gratuitement et le portail partage les revenus publicitaires, en fonction des téléchargements des documents, avec celui qui les a téléchargés. C’est le modèle et les enseignants ne l’aiment pas.

L’activité à but non lucratif qui consistait et suppose de partager des notes avec des collègues a une incitation monétaire avec ce site Web et la controverse est servie. Mais ça le fait si le travail du personnel enseignant, brut, tel qu’il est téléchargé dans les salles de classe virtuelles des universités, se retrouve disponible gratuitement pour n’importe qui sur Internet. Quelque chose contre lequel le recteur de l’université de Saragosse est prêt à se battre, qui a déjà reçu une réponse de Wuolah.





Wuolah définit comme des notes les documents originaux créés par l’étudiant, excluant ainsi le matériel rédigé par le personnel enseignant.

Les notes des enseignants ne sont pas les notes des élèves





Le recteur de l’Université de Saragosse, José Antonio Mayoral, a envoyé une communication aux étudiants de son centre pour leur rappeler que La loi sur la propriété intellectuelle protège les droits d’auteur des explications de cours. Qu’est-ce qui comprend le matériel pédagogique comme les notes ou les examens, comme on peut le voir dans Tweet de Wuolah qui a rendu la lettre publique.

Le directeur de cette université aragonaise a demandé à la plateforme de retirer ces supports pédagogiques préparés par les personnels enseignants et chercheurs et de faire de même avec l’emblème du centre avec l’avertissement d’intenter une action en justice. Un avertissement qui pourrait être étendu aux étudiants responsables de cette publication de matériaux avec des demandes de dommages et intérêts.

De Wuolah, ils affirment travailler pour résoudre la situation des notes des enseignants téléchargées sur la plate-forme et se défendre en soulignant qu’ils disposent d’un système de signalement.

De Wuolah, ils ont réagi avec un la paume du visage à la communication, ils assurent qu’ils ont toujours eu comme règle le respect du droit d’auteur et que, pour eux, « les notes sont des documents originaux créés par l’étudiant ». S’ils détectent que les notes de l’élève sont en fait du matériel préparé par les enseignants, ils affirment dans un fil Twitter récent, supprimez les documents dans les 24 à 48 heures suivant leur signalement.

Dans les réponses au tweet avec la communication du recteur de Saragosse, un étudiant qui prétend être un utilisateur de la plateforme commenté Quoi les notes de la faculté de sa faculté sont téléchargées « comme elles sont dans le champ virtuel ». Le profil de Wuolah a répondu que pour ces cas, il y a l’option rapport sur la plateforme, ainsi qu’un email de contact.

Les étudiants précisent que sur la plateforme il y a « des notes de l’équipe enseignante telles qu’elles sont sur le campus virtuel »

Ce message a reçu la réponse d’un professeur de l’Université de Saragosse : « Ils ne me paient pas pour télécharger les matériaux (en plus vous en profitez d’ailleurs) et vérifier qu’ils sont à moi, rapport… et perdre le peu de temps que j’ai et que je dois consacrer à mon travail. J’indique déjà paternité dans tous mes documents afin que cela ne se produise pas « . Pour d’autres commentaires similaires, les étudiants répliqué que pour ce type de notes, ils n’utilisent pas la plate-forme et que puisqu’il s’agit du même type de matériel que celui obtenu auprès de l’enseignant, « ils auront zéro ou très peu de téléchargements et donc ils ne gagneront pas d’argent [los alumnos que los suben] avec eux ».

Quoi qu’il en soit, la polémique est servie. De Wuolah, ils prétendent travailler pour résoudre la situation qui, sans équivoque, est une pierre sur leur chemin.