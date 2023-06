Qui est Bartimos Celtigar de « La Maison du Dragon »

Si vous pensiez que le premier épisode de « House of the Dragon » manquait de batailles, vous l’obtiendrez certainement. dans la saison 2 quand je démarre le danse des dragons. La Série HBO Max il introduira de nouveaux personnages, mais nous verrons également plus de certains qui ont eu de petites apparitions, comme Bartimos Celtigar.

Dans le dernier épisode, intitulé « The Black Queen », Lord Celtigar avait quelques lignes lorsqu’il était présent au Black Council évaluant les stratégies de Rhaenyra Targaryen sur Dragonstone.

Il est interprété par Nicholas Jones. L’acteur anglais a également été Charles Wilson dans « The Crown » et Sir John Simon dans le film « Darkest Hour ».

QUI EST BARTIMOS CELTIGAR ?

Bartimos Celtigar est le seigneur de Claw Isle (Isla Zarpa en espagnol) et le chef de la maison ancestrale Celtigar, une autre famille de la vieille Valyria.

Lorsque la Danse du Dragon commence, le personnage était avancé en âge, mais son ingéniosité a beaucoup contribué à la côté des nègresparce qu’il faisait partie du conseil.

Lorent Marbrand, Maester Gerardys et Lord Bartimos Celtigar dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

DONNÉES BARTIMOS CELTIGAR

Nom: Bartimos Celtigar

Bartimos Celtigar Titres : Seigneur de Claw Isle, maître de la monnaie

Seigneur de Claw Isle, maître de la monnaie Date de décès: 130 après JC

130 après JC Filiation: Maison celtique.

Maison celtique. Faction: Les Noirs.

POURQUOI BARTIMOS CELTIGAR EST-IL IMPORTANT DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Bien que nous ne sachions pas combien couvre la saison 2 de « House of the Dragon », dans « Fire and Blood », le livre de George RR Martin sur lequel la série est basée, Bartimos Celtigar est l’un des membres les plus importants du Conseil de Rhaenyra. Targaryen.

Lorsque les Blacks ont pris le contrôle de King’s Landing, Celtigar a été nommé trésorier et Master of Coin. C’était une position difficile, étant donné qu’ils avaient trouvé les coffres royaux vides, puisque les Verts avaient divisé l’or en trois parties.

Bartimos Celtigar à Rocadragon dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

POURQUOI BARTIMOS CELTIGAR ÉTAIT-IL AUSSI DÉTESTÉ PAR LES CITOYENS ?

Bartimos Celtigar n’était pas détesté pour être particulièrement violent ou cruel, comme nous savons que les nobles peuvent l’être dans l’univers « Song of Ice and Fire ». Le personnage a été désavoué par les citoyens de King’s Landing pour les lourdes taxes qu’il a imposées en raison des détournements de fonds par les Verts.

Les taxes sur le vin et la bière ont été doublées et les frais de port triplés. Les propriétaires de magasins devaient également payer des frais d’exploitation et les propriétaires d’auberges devaient payer une pièce d’argent pour chaque lit qu’ils avaient dans leur établissement.