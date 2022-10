Call of Duty ne sera pas disponible exclusivement pour Xbox Game Pass

Dans le long processus d’acquisition ActivisionBlizzard de la part de microsoftla société a réfuté les déclarations récentes de Sonyqui affirmait que la franchise »Call of Duty » apparaîtrait sur son service d’abonnement Game Pass et entraînerait ainsi une concurrence déloyale.

PDG de Microsoft, phil spencer, a publié un message sur son Twitter où il a déclaré qu’il souhaitait que la franchise continue d’être disponible sur PlayStation et Xbox, et qu’il existait déjà un accord entre Activision et Sony qui empêchait »Call of Duty » d’apparaître sur le service.GamePass. Bien qu’il n’ait pas donné de détails sur l’accord, Spencer a déclaré qu’il durerait « plusieurs années ».

Sony a été dans les cordes après que Microsoft a annoncé l’achat d’Activision Blizzard plus tôt cette année, car le développeur est en charge de la franchise de jeux de tir » Call of Duty », étant l’un des titres les plus vendus de tout le jeu vidéo. marché, donc une exclusivité Xbox serait une perte de ventes en grande partie pour PlayStation.

Le différend entre Sony et Microsoft est intervenu après l’organisation Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) étudiera l’impact de l’acquisition par Microsoft d’Activision Blizzard et de toute sa propriété intellectuelle associée sur le marché des consoles, du streaming de jeux et des abonnements de jeux, pour un total de 69 milliards de dollars.

Étant deux des géants de l’industrie du jeu, Sony s’est prononcé et s’est opposé à l’achat, l’un de ses principaux arguments étant l’exclusivité des nouveaux titres »Call of Duty ».

Actuellement, Sony enregistre un plus grand nombre d’utilisateurs qui jouent à »Call of Duty », avec un total de 150 millions de joueurs, tandis que Xbox en compte 63,7 millions. Sony et Activision ont signé un accord avant la présentation de l’acquisition par Microsoft, toujours présent à la première de »Call of Duty : Modern Warfare 2 », qui a été publié avec un contenu exclusif pour l’édition PlayStation.

La franchise « Call of Duty » est d’une telle importance que, si c’était une exclusivité Xbox, elle éliminerait la concurrence avec d’autres consoles ou fournisseurs de streaming tels que Sony, amazone Soit Nvidia dans une éventuelle violation des règles de concurrence examinée par la CMA.