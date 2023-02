Scream VI Big Game Spot est sorti, un événement de fans 3D est annoncé

Avant le Super Bowl dimanche, Paramount Pictures et Spyglass Media Group ont publié le gros spot publicitaire qu’ils diffuseront ce jour-là. En plus de publier l’annonce, offrant un autre aperçu de la suite du film slasher, il a également été annoncé qu’un Cri VI La projection de l’événement 3D Fan Event aura lieu le 9 mars, donnant aux fans une chance d’être parmi les premiers à voir Cri VI en 3D avant sa première le 10 mars. Vous pouvez voir le nouveau spot de gros gibier pour Cri VI dessous.





La projection de l’événement 3D pour les fans aura lieu le jeudi 9 mars à 17h00, heure locale. L’émission spéciale en 3D sera disponible dans les salles participantes à travers le pays, y compris Dolby Cinema, 4DX et autres. Un contenu spécial a également été organisé pour la projection spéciale en 3D avec ceux qui assistent ont reçu une impression de collection en édition limitée conçue par l’artiste britannique Doaly.

« Crier les fans sont parmi les plus fidèles et les plus passionnés, et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de leur présenter ce dernier chapitre terrifiant comme jamais auparavant, dans un format 3D viscéral », a déclaré Chris Aronson, président de la distribution nationale chez Paramount Pictures, dans un déclaration. « Dans cette itération, le Crier L’univers se déplace au-delà de Woodsboro et dans la ville de New York, et la Big Apple a appelé à des frayeurs, des surprises et des virages encore plus effrayants. Nous avons hâte que les fans voient ce que Ghostface leur réserve cette fois.





Scream VI arrive tôt en 3D

Cri VI est une collaboration entre Paramount Pictures, Spyglass Media Group, Project X Entertainment Productions et Radio Silence. Il est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, et écrit par l’équipe de James Vanderbilt et Guy Busick. Le film est produit par William Sherak, James Vanderbilt et Paul Neinstein tandis que les producteurs exécutifs incluent Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Courteney Cox, Ron Lynch, Cathy Konrad et Marianne Maddalena.

Dans le film, les « quatre survivants quittent Woodsboro et entament un nouveau chapitre ». La suite ramène Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Hayden Panettiere et Courteney Cox pour reprendre leurs rôles respectifs de la franchise. Les nouveaux venus dans le casting incluent Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et Samara Weaving.

Cri VI sort en salles dans tout le pays le 9 mars, tandis que le Cri VI La projection de l’événement 3D Fan Event aura lieu le 9 mars. Vous pouvez acheter des billets et en savoir plus sur ScreamMovie.com/seeitfirst.